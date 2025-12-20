Itt van az ukránok nagy bejelentése!

Ukrajna és Portugália megállapodott abban, hogy közösen gyártják az ukrán fejlesztésű tengeri drónokat – jelentette be szombaton Olekszandr Kamisin elnöki tanácsadó.

Kamisin elmondta, hogy az ukránok bebizonyították, hogy a pilóta nélküli felszíni járműveik hatékonyan működnek az orosz hadihajók és tengeralattjárók ellen.

Most Portugáliának segítünk abban, hogy megvédjék Európát a tengeri irányból"

– írta Kamisin az X közösségi oldalán.

