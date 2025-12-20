  • Megjelenítés
Két település elfoglalását jelentették be az oroszok
Globál

Két település elfoglalását jelentették be az oroszok

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők elfoglalták Szvitle és Viszoke ukrajnai településeket.

Az orosz védelmi minisztérium szombaton, a Telegram-csatornáján közölte, hogy

az orosz erők elfoglalták Szvitle és Viszoke településeket.

Szvitle a kelet-ukrajnai Donyecki, Viszoke pedig az északkeleti Szumi területen található.

A Reuters hírügynökség nem tudta független forrásból megerősíteni a harctéri jelentést.

Még több Globál

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Súlyos orosz találat érte Ukrajna egyik fontos kikötőjét

Ezeket a karácsonyi filmeket keresik az ünnep előtt - a számok arról árulkodnak, új kedvence lehet a magyaroknak

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility