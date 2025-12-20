  • Megjelenítés
Küszöbön az újabb háború: hatalmas katasztrófa lehet, ha ezt meglépi Trump
Küszöbön az újabb háború: hatalmas katasztrófa lehet, ha ezt meglépi Trump

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szerint humanitárius katasztrófához vezetne, ha fegyveresen avatkoznának be Venezuelában, miközben az Egyesült Államok egyre keményebb szankciókkal próbál nyomást gyakorolni a szomszédos dél-amerikai országra.

Donald Trump kedden elrendelte, hogy blokád alá vegyék azokat az olajszállító tartályhajókat, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak, és az amerikai szankciók hatálya alá esnek. Washington ezzel a Nicolás Maduro vezette kormány legfontosabb bevételi forrását igyekszik elvágni.

A latin-amerikai térség két legnagyobb gazdaságának vezetői, Lula és Claudia Sheinbaum mexikói elnök már a hét folyamán is önmérsékletre intettek a növekvő feszültségek közepette.

Szombaton azonban a dél-brazíliai Foz do Iguaçuban tartott Mercosur-csúcstalálkozón Lula már jóval élesebben fogalmazott.

Úgy véli, egy fegyveres beavatkozás veszélyes precedenst teremtene az egész világ számára.

A brazil elnök a több mint negyven évvel ezelőtti falkland-szigeteki háborúra utalva hozzátette: a dél-amerikai kontinenst ismét egy, a régión kívülről érkező hatalom katonai jelenléte fenyegeti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

