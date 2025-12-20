Nagyobb volt, mint egy második világháborús óriáscsatahajó, mára egy sem maradt belőle - Mi történt a világ legnagyobb tengeralattjárójával?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A világ legnagyobb tengeralattjáróival érdekes módon nem az Amerikai Egyesült Államok, hanem a Szovjetunió (és utódja, Oroszország) büszkélkedhet: ezek voltak az orosz Typhoon-osztályú, nukleáris meghajtású búvárnaszádok, amelyek a 48 ezer tonnás vízkiszorításukkal messze megelőzték kortársaikat, de még a jelenkori, modern tengeralattjárókat is. Habár jelentős szerepet nem töltöttek be, legendás méretük film- és számitógépes játékkészítőket is megihletett.

A hivatalos nevén Project 941-es tengeralattjáró-program, amlyet oroszul „Akula” (jelentése: cápa), NATO-kódnevén pedig „Typhoon” osztálynak neveztek, az 1970-es években indult és eredményeképp a világ máig legnagyobb tengeralattjárói épültek.

A Typhoon-osztály besorolását tekintve egy nukleáris meghajtású, ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáró (SSBN), amely a szovjet haditengerészetnél 1980-ban állt először szolgálatba. Az amerikai kódnév egy 1974-es Leonid Brezsnyev-beszédből származik, amelyben „tájfunként” jellemezte az épülő új szovjet szuperbúvárnaszádokat.

A Szovjetunióban tervezett és épített tengeralattjárók igazán impozáns méretekkel bírtak: merülési vízkiszorításuk 48 ezer tonna volt. Ez nagyjából kétszerese a második helyen álló Borej-osztálynak (24 ezer tonna), és jelentősen lekörözi az Ohio-osztályú amerikai naszádokat.

Még a felszíni hadihajókkal összevetve is figyelemre méltó a méretük: a világ legnagyobb hadihajói közé tartozó amerikai Nimitz- és Gerald R. Ford-osztályú repülőgép-hordozók vízkiszorítása mintegy 100 ezer tonna.

Bár hosszúságban az orosz építésű Belgorod már átvette a vezetést, a hajók méretét alapvetően a vízkiszorítás határozza meg – eszerint pedig továbbra is a Typhoon a világ legnagyobb tengeralattjárója.

A kétségkívül megalomán típusból összesen 6 darab épült meg 1976 és 1985 között (illetve volt egy hetedik, félkész állapotban lévő hajótest), szolgálata egészen 2023-ig tartott. A hajókat a Szovjetunió felbomlása után az Oroszországi Föderáció is megtartotta, bár számuk fokozatosan csökkent.

A magas fenntartási költségek miatt az állományt az 1990-es években lefelezték (TK-202, TK-12, TK-13). 2004-ben újabb kettő hajó került tartalékba, majd a 2010-es évek közepén kivonták őket (TK-17 Arhangelszk, TK-20 Szeversztal). Az utolsó hajó, a TK-208 Dmitrij Donszkoj érdekes módon még a saját fő fegyverzetét is túlélte, mivel Oroszország 2012-ben megsemmisítette az utolsó R-39-es SLBM-jét, azaz tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétatípusát. Helyét a TK-208-ason az RSZM-56 Bulava vette át, de csak tesztjelleggel – a Bulavákat végül csak Borej-osztályú naszádokon rendszeresítették.

Oroszországban a tengeralattjárók elnevezése történelmileg a „Krejszer”, azaz cirkáló szóból ered, mivel az ő osztályozási rendszerükben inkább a betöltött szerepkör határozza meg egy hadihajó besorolását. Mivel ez a típus több, mint kétszer akkora volt, mint egy hagyományos tengeralattjáró, így besorolását tekintve is nehéz cirkáló („Tjazsjolij Krejszer”) innen ered a jelölésben látható TK a megszokott K helyett.

A Dmitrij Donszkoj sorsa is ebben az évben pecsételődött meg, az ekkor végzett számítások ugyanis azt mutatták, hogy egy Typhoon modernizálása nagyjából annyiba kerülne, mint két Borej-osztályú hajó építése.

2023-ban végül leszerelték, 2025-ben pedig bejelentették, ,hogy múzeumhajóvá alakítják át.

Miért kellett egy 50 ezer tonnás szörnyeteget építeni?

A Typhoon tengeralattjárók létrehozása teljes egészében lekövette a hidegháborús fegyverkezési verseny logikáját: ez volt a Szovjetunió válasza az Egyesült Államok Ohio-osztályú tengeralattjáróira.

A TK-17 "Arhangelszk" jelzésű Typhoon-osztályú (oroszul "Akula") szupertengeralattjáró, valahol a tengeren, 2006-ban. A TK-17-est nem sokkal később leszerelték. Forrás: Wikimedia Commons

A 18 ezer tonnás Ohio-k ugyanis komoly fenyegetést hordoztak: egyrészt az 1960-70-es években ugrásszerű fejlődésnek indultak az SLBM-ek (Polaris), a Poseidon C-3 már MIRV robbanófejjel lett szerelve, míg a Tridentek még nagyobb hatótávolsággal és nagyobb pontossággal rendelkeztek. Egy Ohio 24 ballisztikus rakétát tudott hordozni, ráadásul kifejezetten figyeltek arra, hogy a búvárnaszád képes legyen a „minél jobb rejtőzködésre”, így minél alacsonyabb zajszinttel operáló hajót építettek, amelynél még a szonárprofilon is jelentősen sikerült faragni.

Persze, a vízkiszorítást tekintve a Typhoon háromszor akkora volt mint, egy sima Ohio-osztály, de ezzel nagyjából ki is merült az összehasonlíthatóság. A Typhoon, azon kívül, hogy presztízsértéket képviselt, és hirdette az orosz mérnöki teljesítmény diadalát, feladatkörét tekintve leginkább az extrém sarki/óceáni túlélőképesség irányába tolódott el. Erre szolgált a nagy hajótest, a több nyomásálló törzs, a jégtörési képesség. Ez egyébként illeszkedett a szovjet doktrínához, amely értelmében ezek a hajók vastag jég alá húzódva, a saját partjaikhoz közelebb,

viszonylag védett sarkvidéki vizekben járőrözzenek, és onnan mérjenek csapást az Egyesült Államokra.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy mivel a rakétának mindenáron nagyobbnak kellett lennie, mint az amerikai vetélytársé, ezért az R-39-esek olyan méreteket öltöttek, amely nem fért volna el a korábban használt, kisebb hajótestekbe.

Az R-39 tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta (SLBM) makettje Oroszországban. Az 1990-es években, a START szerződésekkel összhangban elkezdték a fokozatos leszerelését, mígnem 2004-ben az utolsó példányt is hatástalanították. Forrás: Wikimedia Commons

Az Ohio‑osztály csendesebb és technikailag kiforrottabb volt, míg a Typhoon inkább egy extrém, drága megoldás, de a célját, az elrettentést mindkettő teljesítette.

Mit tudott egy Typhoon?

A főbb jellemzői szerint egy ilyen orosz „cápa” akár 120 napot is víz alatt tudott tölteni megszakítás nélkül, fő fegyverzetének pedig 20 darab, R-39-es tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta számított. Ezek mindegyike MIRV robbanófejet tartalmazott, amely 10, egymástól függetlenül célra vezethető, egyenként 100–200 kilotonna erejű nukleáris robbanófejet hordozott.

A MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle) olyan, önállóan célra irányítható robbanófej‑csomag, amely egyetlen ballisztikus rakéta orrkúpjában több kisméretű nukleáris robbanófejet hordoz. A ballisztikus rakéta az utolsó szakaszon „esik darabjaira”, így mindegyik robbanófej külön célpontra irányulhat. Így egyetlen indítással több célpont is támadható, miközben jelentősen megnehezíti a légvédelmi elfogásokat is.

A szovjet R-39 volt a valaha épített legnagyobb SLBM a maga 16 méteres hosszával és 2 és fél méteres átmérőjével, no meg 84 tonnás súlyával. A rakéták hatótávolsága 8250 és 8400 kilométer között mozog, bár egyes források szerint a 10 ezer kilométert is elérhetik.

Ezen túl rendelkezett hat torpedóvető-csővel is.

A Typhoon-osztályú tengeralattjárók további különlegességét adta a külső kialakításuk, amely évtizedekig tartó találgatásokra adott okot. A hagyományos búvárnaszádokhoz viszonyítva eltérést jelentett, hogy a külső burkolaton belül több nyomásálló törzzsel rendelkeztek (szemben a többi osztállyal, amely általában csak egy ilyet alkalmazott). A tengeralattjáró fő részében két hosszú nyomásálló törzs fut vízszintesen és párhuzamosan – ezzel a világon az egyetlen katamarán-típusú tengeralattjáró, valamint emiatt kétszer szélesebb, mint egy átlagos búvárnaszád.

A Typhoon-osztályú tengeralattjárók keresztmetszeti rajza. Sorban a jelölések: 1 - könnyű külső hajótest; 2 - 533 mm-es elülső torpedóvető csövek; 3 - kemény belső hajótest; 4 - behajtható mélységi kormánylapátok; 5 - menekülőnyílások; 6 - torpedókamra; 7 - szonárkamra; 8 - R-39 ballisztikus rakétasilók; 9 - vezérlőközpont; 10 - menekülőkamra; 11 - periszkópok és antennák; 12 - fedélzeti felépítmény; 13 - rádiótechnológiai és fegyverzeti helyiség; 14 - reaktorkamra; 15 - ?; 16 - oldalkormányt és csavarokat védő jégtörő; 17 - turbinakamra; 18 - gépterem, 19 - hidrodinamikai érzékelő; 20 - megerősített oldalkormány borítás; 21 - oldalkormány-lapátok; 22 - védőtokozott hajócsavarok; 23 - mélységi kormánylapátok; 24 - szonár; 25 - mélységi kormány vezérlő; 26 - rakétakamrák; 27 - túlélőkamrák; 28 - nukleáris reaktor; 29 - propellerek kardántengelyei; 30 - megerősített mélységi kormánylapát borítás; 31 - megerősített orrmodul; 32 - megerősített jobboldali hajótest; 33 - megerősített baloldali hajótest; 34 - megerősített központi modul; 35 - megerősített farmodul; 36 - gyorsmerülő tartály i - parancsnoki periszkóp; ii - általános periszkóp; iii - rádióiránytű; iv - radarantenna, v - műholdantanna; vi-viii - rádióantennák; vii - kereső periszkóp; ix - műholdas helymeghatározó rendszer antennája; x - passzív szonár érzékelői Forrás: Wikimedia Commons

A két fő törzsön túl rendelkezett még három kisebb (kormányállás, torpedók és kormányberendezések számára) szakasszal is, amelyek kapcsolatot teremtettek a párhuzamosan futó törzsek között. Ez a fejlesztés a súlyukon túl nagymértékben megnövelte a túlélőképességüket is:

az egyik törzs megsérülése esetén a hajó továbbra is működőképes maradt.

Az egész koncepciót végül egyetlen, könnyű burkolat veszi körbe, így természetesen nem úgy néz ki, mint egy katamarán, hanem pontosan úgy, mint egy hagyományos tengeralattjáró.

Az Alfa-osztályú tengeralattjárók építésénél szerzett tapasztalatok alapján a torpedókamra és a vezérlőközpont kemény héját titánból építették, ezzel csökkentve a Typhoon mágneses észlelhetőségét. Az orrban található eszközök behajthatóak voltak a naszád törzsébe, hogy ne sérüljenek akkor, ha a hajó sarkvidéki vizeken közlekedve áttörte a jeget. Külön megerősített védőburokkal is rendelkezett az orrkupola – elméletben akár 2-2,5 méter vastag jeget is képes volt áttörni, ami messze meghaladta a Jeges-tenger átlagos jégtakaró-vastagságát.

A tengeralattjáró zajszintjét többféle megoldással csökkentették. A fő gépeket rugalmas, gumis-bakos felfüggesztésre szerelték, hogy az általuk keltett rezgést ne vegye át a hajótest. A hajtóműveket és berendezéseket nagyobb blokkokba rendezték, amelyeket szintén zajcsillapítva rögzítettek, a belső tereket hangszigetelték, kívül pedig speciális hangelnyelő bevonattal látták el a hajótestet. Ezzel, valamint a titán használatával a Typhoon lett a kor egyik legcsendesebb szovjet tengeralattjárója – még akkor is, ha ez az amerikai mércével még mindig hangosnak számított.

Az OK–650-es atomreaktorokat a szovjetek kifejezetten a Typhoon-osztály számára fejlesztették ki, minden egyes Typhoon két ilyen reaktorral üzemelt. A nyomottvizes (PWR) erőmű 20–45%-os dúsítású uránt használ, és mintegy 190 megawatt hőteljesítményt állít elő. Az 1970-es években kifejlesztett reaktort úgy tervezték, hogy a balesetek és meghibásodások esélyét a lehető legkisebbre csökkentsék: akkoriban korszerű ellenőrző és megfigyelő alrendszerei a szivárgásokat gyorsan észlelik, a reaktormaghoz pedig új generációs vészhelyzeti hűtőrendszereket építettek be.

A két reaktor együttes teljesítménye a hatalmas hajót a felszínen 40, víz alatt pedig 50 kilométer/órás sebességre gyorsítja. A Typhoon-osztály 160 fős legénységgel működött, és egy tengeralattjáróhoz mérten szokatlanul kényelmes életkörülményeket biztosított: többek között szauna és egyéb rekreációs lehetőségek is a személyzet rendelkezésére álltak.

Egyes források úszó „Hilton-hotelnek” is definiálták. A legénységi részleget fával burkolták, miközben könyvespolcokat, mosdót és TV-t is elhelyeztek a szálláshelyeken. A teljes rekreációs listában szerepelt tornaterem, bokszzsák, kerékpár- és evezőgépek. A beszámolók szerint egy kisebb, fűthető úszómedence is volt a hajón, bár a négy méter hosszú, két méter széles méretek inkább jelképesek voltak, mint sportolásra alkalmasak. Mindez az alábbi videón látható, 4 perc 11 másodperctől:

Utózöngése

Bár az óriási szovjet projekt lényegében csúfos véget ért – lényegében az utódállamnak, Oroszországnak sem technológiailag, sem gazdaságilag nem érte meg fenntartani a második világháborús Bismarck csatahajó vízkiszorításával vetekedő óriástengeralattjárót, méretei, valamint titokzatossága miatt egész szép legenda övezte:

Az egész kezdődött Tom Clancy 1984-ben írt regényével, a „Vadászat a Vörös Októberre” című művel. Ebben a regényben egy fiktív Typhoon-tengeralattjáró szerepel, igaz, jelentősen eltúlzott képességekkel. A könyvből 1990-ban filmet is forgattak, Alec Baldwin és Sean Connery főszereplésével.

A hajó később a számítógépes játékokban is felbukkant: a kifejezetten híresnek számító Red Alert sorozat második részében a szovjet tengeralattjárót „Typhoon Attack Submarine”-ként definiálják, igaz, ezzel csak név szerint játszanak rá a valós Typhoon-osztályú búvárnaszád hírnevére, mivel a játékbeli egység méretben és szerepben inkább egy kisebb támadó tengeralattjárót idéz, nem egy óriási SSBN-t.

