Nem mindennapi vonatbaleset: frontálisan belerongyolt egy elefántcsordába a vonat, kisiklott a szerelvény

Hét elefánt elpusztult, egy pedig megsérült, amikor szombat hajnalban egy Delhi felé tartó vonat elefántcsordának ütközött az északkelet-indiai Asszám államban – közölte V. V. Rakesh Reddy, a Hojai körzet rendőrkapitánya.

Az Északkeleti Határmenti Vasúttársaság közleménye szerint a baleset helyszíne nem esik kijelölt elefántátkelőhelyre. A mozdonyvezető vészfékezést hajtott végre, amikor meglátta az állatokat, ám

az elefántok a vonat felé rohantak.

A hajnali ütközésben a mozdony és öt kocsi kisiklott, de emberek nem sérültek meg. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az érintett szakaszon közlekedő vonatokat más útvonalra terelik, a helyreállítási munkálatok pedig folyamatban vannak.

