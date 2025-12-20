  • Megjelenítés
Példátlan helyzet: több százmillió dollárt zsebre rakna Donald Trump az adófizetők pénzéből?
Példátlan helyzet: több százmillió dollárt zsebre rakna Donald Trump az adófizetők pénzéből?

Donald Trump pénteken Észak-Karolinában arról beszélt, hogy mivel korábban pert indított az amerikai szövetségi kormány ellen, az immár saját ellenőrzése alatt lévő igazságügyi minisztérium több mint 200 millió dollár kártérítést ítélhet neki oda - írja a Hill.

A New York Times korábbi beszámolója szerint Trump két keresetet nyújtott be az igazságügyi minisztérium ellen,

összesen akár 230 millió dollár (75 milliárd forint) kártérítést követelve.

Az első, 2023-as kereset szerint a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozás vizsgálata során megsértették a jogait. A második, 2024-es kérelem az FBI 2022-es, Mar-a-Lagóban tartott házkutatása miatt vádolja a Biden-adminisztrációt a magánélethez fűződő jogai megsértésével.

Trump az ügyben kijelentette:

Tudják, pert indítottam, és nyerni is fogok. Csak egy probléma van: nekem kell rendeznem az ügyet. Más szóval én perelek, és nekem kellene alkut kötnöm.

Úgy fogalmazott, ilyen ügy még sosem fordult elő az Egyesült Államok történetében.

Donald Trump bepereli az Amerikai Egyesült Államokat. Donald Trump elnök lesz. És most Donald Trumpnak kell rendeznie a pert

– mondta. Majd látszólag tréfásan hozzátette:

Ezennel 1 milliárd dollárt adok magamnak.

Az amerikai elnök felvetette, hogy a pénzt akár jótékony célra is felajánlhatná, bár nem tűnt ebben biztosnak.

Talán mégsem kellene jótékonyságra adnom. Talán meg kellene tartanom. Sokan ezt mondják. Nem akarom ezt tenni, de bármi is történik, jótékony célokra fog menni

– fogalmazott.

Jogi szakértők szerint Trump pere szokatlan és etikailag erősen vitatható.

Rupa Bhattacharyya, az igazságügyi minisztérium kártérítési részlegének korábbi igazgatója elmondta: önmagában a kártérítési kérelem benyújtása nem rendkívüli, az viszont példátlan, hogy az elnök a saját kormányát perli.

Még soha nem fordult elő, hogy az Egyesült Államok elnöke arra kérje az általa felügyelt minisztériumot, hogy a saját javára döntsön, és ezzel milliók kerüljenek a zsebébe az adófizetők pénzéből

– tette hozzá. Különösen problémás, hogy Todd Blanche igazságügyminiszter-helyettes – aki korábban Trump személyes ügyvédjeként dolgozott – lehet az a tisztviselő, aki az esetleges egyezségről dönt.

Még republikánus szenátorok is fenntartásaiknak adtak hangot. Lindsey Graham dél-karolinai szenátor szerint bár Trump jogilag jogosult lehet valamilyen kártérítésre, Blanche-nak nem szabadna részt vennie a döntéshozatalban. Thom Tillis észak-karolinai szenátor az esetleges kifizetés "aggasztó" politikai "látszatára" hívta fel a figyelmet.

A képviselőházi demokraták vizsgálatot indítottak az ügyben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jacquelyn Martin

