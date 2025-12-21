  • Megjelenítés
Amerika megint lecsapott egy hajóra Venezuela partjainál!
Amerika megint lecsapott egy hajóra Venezuela partjainál!

Az Egyesült Államok a hétvégén már második alkalommal tartóztatott fel egy hajót Venezuela partjai közelében, nemzetközi vizeken – közölte vasárnap két amerikai tisztviselő a Reuters hírügynökséggel.

Az akcióra néhány nappal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette:

blokád alá vonja a Venezuelába érkező, illetve onnan induló, szankciókkal sújtott olajszállító hajókat.

A névtelenséget kérő tisztviselők nem árulták el, melyik hajót állították meg, és a művelet pontos helyszínét sem közölték.

Legutóbb szombaton került sor hasonló akcióra, akkor az amerikai parti őrség szintén nemzetközi vizeken, Venezuela partjai közelében tartóztatott fel és foglalt le egy hajót.

Amióta az amerikai erők a múlt héten lefoglaltak egy szankcionált tankert Venezuela partjainál, gyakorlatilag embargó lépett életbe.

A több millió hordónyi olajat szállító hajók venezuelai vizeken vesztegelnek, hogy elkerüljék a lefoglalást.

A venezuelai nyersolaj-export azóta drasztikusan visszaesett.

Bár a Venezuelában olajat felvevő hajók jelentős része szankciók hatálya alatt áll, más – venezuelai, iráni és orosz – olajat szállító hajók nincsenek szankcionálva. Egyes vállalatok, köztük az amerikai Chevron, saját, engedéllyel rendelkező hajóikkal továbbra is szállítanak venezuelai olajat.

Venezuela legnagyobb olajvásárlója Kína, amelynek teljes olajimportján belül a venezuelai nyersolaj mintegy 4 százalékot tesz ki. Elemzők szerint decemberben a szállítmányok napi átlagban meghaladták a 600 ezer hordót.

Az olajpiac jelenleg megfelelően ellátott, Kína partjainál több millió hordó olaj vár kirakodásra tankerhajókon. Ha azonban az embargó tartósan fennmarad,

a napi közel egymillió hordós kínálatcsökkenés várhatóan felfelé hajtja majd az olajárakat.

Amióta az Egyesült Államok 2019-ben energetikai szankciókat vezetett be Venezuela ellen, a venezuelai olajat vásárló kereskedők és finomítók úgynevezett "árnyékflottára" támaszkodnak. Ezek olyan tankerek, amelyek elrejtik tartózkodási helyüket, vagy már eleve szankciók alatt állnak iráni vagy orosz olaj szállítása miatt.

A TankerTrackers.com adatai szerint a venezuelai vizeken tartózkodó, árnyékflottához tartozó több mint hetven olajszállító tanker közül körülbelül 38 szerepel az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján. Ezek közül legalább tizenöt nyersolajjal és üzemanyaggal megrakva vesztegel.

Trump Maduro elleni nyomásgyakorlása fokozott amerikai katonai jelenléttel jár a latin-amerikai térségben. Emellett több mint két tucat katonai csapást hajtottak végre a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren, Venezuela közelében. A feltételezett drogcsempész-hajók elleni műveletekben eddig legalább száz ember halt meg.

Trump azt is kijelentette, hogy hamarosan amerikai szárazföldi csapások indulhatnak a dél-amerikai ország ellen.

Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint az amerikai katonai felvonulás célja az ő megbuktatása és az OPEC-tagország olajkészleteinek megszerzése. Venezuela a világ legnagyobb ismert nyersolaj-tartalékaival rendelkezik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Angel Ramirez via Getty Images

