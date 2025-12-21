  • Megjelenítés
Horogra akadt a gyanús orosz hajó – Súlyos dolgok lehetnek a rovásán
Horogra akadt a gyanús orosz hajó – Súlyos dolgok lehetnek a rovásán

A svéd vámhatóság vasárnap közölte, hogy átvizsgálnak egy orosz teherhajót, amely pénteken motorhiba miatt svéd felségvizeken horgonyzott le.

A svéd vámhatóság szerint a hajó tulajdonosai szerepelnek az Európai Unió szankciós listáján – erősítette meg Martin Höglund, a vámhatóság szóvivője.

Höglund elmondta, hogy éjjel egy óra után nem sokkal szálltak fel a hajóra a parti őrség és a rendőrség támogatásával, hogy vámellenőrzést tartsanak. Hozzátette, hogy a vizsgálat még folyamatban van, de nem árulta el, mit találtak a fedélzeten.

A Marine Traffic hajókövető szolgáltatás adatai szerint az Adler egy 126 méter hosszú konténerszállító hajó. Jelenleg a délnyugat-svédországi Höganäs előtt horgonyoz.

A hajó és tulajdonosa, az M Leasing LLC nemcsak az uniós, hanem az amerikai szankciós listán is szerepel. Az OpenSanctions adatbázisa szerint

mind a hajót, mind a tulajdonosát fegyverszállításban való részvétellel gyanúsítják.

Höglund közölte, hogy az Adler december 15-én hagyta el a szentpétervári kikötőt, de célállomásáról nincsenek információik.

