Horogra akadt a gyanús orosz hajó – Súlyos dolgok lehetnek a rovásán

A svéd vámhatóság szerint a hajó tulajdonosai szerepelnek az Európai Unió szankciós listáján – erősítette meg Martin Höglund, a vámhatóság szóvivője.
Höglund elmondta, hogy éjjel egy óra után nem sokkal szálltak fel a hajóra a parti őrség és a rendőrség támogatásával, hogy vámellenőrzést tartsanak. Hozzátette, hogy a vizsgálat még folyamatban van, de nem árulta el, mit találtak a fedélzeten.
A Marine Traffic hajókövető szolgáltatás adatai szerint az Adler egy 126 méter hosszú konténerszállító hajó. Jelenleg a délnyugat-svédországi Höganäs előtt horgonyoz.
A hajó és tulajdonosa, az M Leasing LLC nemcsak az uniós, hanem az amerikai szankciós listán is szerepel. Az OpenSanctions adatbázisa szerint
mind a hajót, mind a tulajdonosát fegyverszállításban való részvétellel gyanúsítják.
Höglund közölte, hogy az Adler december 15-én hagyta el a szentpétervári kikötőt, de célállomásáról nincsenek információik.
A címlapkép MI-illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
