Zelenszkij bejelentette, mi történik valójában Floridában a zárt ajtók mögött
Globál

Zelenszkij bejelentette, mi történik valójában Floridában a zárt ajtók mögött

MTI
Elégedettnek mutatkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az ukrajnai békés rendezés lehetőségéről az Egyesült Államokban folyó tárgyalások menetéről.

"A háború befejezéséről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló dokumentumok kidolgozása folytatódik – minden pontot részletekbe menően megvitatunk" – mondta esti videóüzenetében. Az amerikai féllel folytatott együttműködést konstruktívnak nevezte. "Ez fontos" – hangsúlyozta Zelenszkij.

A floridai Miamiban folyó tárgyalásokon egy ütemtervről is szó esik.

"Az egyes döntések lehetséges időkeretéről" – pontosította Zelenszkij hozzátéve, hogy várja tárgyalódelegációja beszámolóját.

Ugyanakkor a dél-ukrajnai Odessza megye elleni orosz támadások fokozására tekintettel azt hangoztatta, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a háború lezárására. "Mindenkinek látnia kell, hogy Oroszország nyomásgyakorlás nélkül nem hajlandó valóban véget vetni agressziójának. Növelni kell a nyomást" - tette hozzá.

Az utóbbi napok drón- és rakétacsapásaiban többen életüket vesztették és komoly károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában. Zelenszkij szerint egyértelmű, hogy Moszkva megpróbálja elvágni Ukrajnát a Fekete- tengertől.

A floridai Miamiban tartott tárgyalásokon, amelyek az egész hétvégén át tartottak, orosz és az ukrán küldöttségek is egyeztettek az amerikaiakkal az ukrajnai béketervről.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Radek Pietruszka

