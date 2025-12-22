  • Megjelenítés
Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn
Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint jól sikerültek a hétvégén Floridában lefutott ukrán-amerikai tárgyalások, míg a Kreml szerint az európai békejavaslatok csak rontanak a helyzeten. Az amerikai hírszerző ügynökségek közös nyilatkozata szerint Oroszország továbbra sem mondott le arról a céljáról, hogy egész Ukrajnát megszállja. A kijevi drónok ismét Lipeck katonai repülőterét támadták. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Zelenszkij bejelentette, mi történik valójában Floridában a zárt ajtók mögött

Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok

Jó híreket közölt Zelenszkij a floridai tárgyalásokról

Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk

