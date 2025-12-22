  • Megjelenítés
Felrobbant egy orosz tábornok Moszkvában
Globál

Felrobbant egy orosz tábornok Moszkvában

MTI
Az orosz nyomozó hatóságok közleménye szerint pokolgépes merényletben meghalt Fanyil Szarvarov tábornok.

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője

- közölte hétfőn az orosz Nyomozó Bizottság.

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett merénylet.

Még több Globál

Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz

Eltanulta az orosz-ukrán háború kegyetlen trükkjét Németország - Ezek a fegyverek bármin átrágják magukat

Kapcsolódó cikkünk

Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet
Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra
Itt van az ukránok nagy bejelentése!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility