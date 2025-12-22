  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: idén is rengeteg kárt okoztak a graffitisek a tömegközlekedésben
Itt a bejelentés: idén is rengeteg kárt okoztak a graffitisek a tömegközlekedésben

A MÁV-csoport jelentése szerint 2025-ben december közepéig rendszeresen rongálták meg a vasúti járműveket, illetve buszokat és a héveket graffitisek.

A legfrissebb összesítés szerint mintegy 200 alkalommal rongálták meg a szóban forgó járműveket.

2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket. A statisztikák alapján a rongálók elsődleges célpontja továbbra is a nagyvasút: tíz rongálásból kilenc, azaz eddig már 170 eset a vasúti üzletágat érintette

Ezt követte 20 alkalommal a hév, majd az autóbuszokat ért 4 darab graffitis támadás. Összességében 20 millió forintos kár érte így a MÁV-ot. A rongálások közel 90 százaléka (170 esemény) közvetlenül a járműveket – mozdonyokat, személykocsikat, motorvonatokat – érintette. Az épületeket és a falakat sem kímélték, ilyen miatt 22 alkalommal kellett intézkedni.

Az összes, graffitivel beszennyezett felület nagysága megközelítette a 2500 négyzetmétert, a legnagyobb ilyen károkozás 48 négyzetméteres volt.

Az elmondások szerint egy a járműveket egy különleges lakkréteggel vonják be, hogy ezzel is segítsék a festék gyors és teljeskörű elvtávolítását. A MÁV-csoport hangsúlyozza: a graffitik eltávolítása nemcsak költséges, de a járművek kényszerű kivonását is eredményezi a forgalomból a tisztítás idejére, ami közvetlenül érinti az utasok kényelmét és a szolgáltatás színvonalát. 

A társaság hangsúlyozta, hogy a vonatok, buszok, hévek és az állomások, megállóhelyek rongálása is bűncselekménynek minősül, jelentős kártérítési kötelezettséget vonhat maga után.

Címlapkép forrása: Portfolio

