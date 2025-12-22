Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz

Trump régóta szorgalmazza, hogy az ásványkincsekben gazdag, formálisan dán fennhatóság alatt álló Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. Érvelése szerint erre stratégiai és gazdasági okokból egyaránt szükség van.
A kinevezett különmegbízott Landry az X-en köszönte meg a kinevezést, hangsúlyozva, hogy az önkéntes pozíció nem befolyásolja kormányzói tisztségét.
Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025
Az Európai Unió is megszólalt az ügyben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei. Mindketten megerősítették, hogy
az EU teljes szolidaritást vállal Dániával és a grönlandi néppel.
Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy bekéreti Kenneth Howery amerikai nagykövetet. "A semmiből megjelent egy amerikai elnöki különmegbízott, aki saját bevallása szerint Grönland átvételével van megbízva. Ez természetesen teljesen elfogadhatatlan" – mondta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
