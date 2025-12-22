  • Megjelenítés
Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz
Globál

Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok grönlandi különmegbízottjának. A bejelentés újabb diplomáciai feszültséget okozott Dánia és az Egyesült Államok között, amelyet az EU is vörös vonalnak tekint.

Trump régóta szorgalmazza, hogy az ásványkincsekben gazdag, formálisan dán fennhatóság alatt álló Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. Érvelése szerint erre stratégiai és gazdasági okokból egyaránt szükség van.

A kinevezett különmegbízott Landry az X-en köszönte meg a kinevezést, hangsúlyozva, hogy az önkéntes pozíció nem befolyásolja kormányzói tisztségét.

Az Európai Unió is megszólalt az ügyben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei. Mindketten megerősítették, hogy

Még több Globál

Új független ország születhet Donald Trump ölelésében? – Felbomolhat jövőre a világ egyik legnagyobb hatalma

Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg

az EU teljes szolidaritást vállal Dániával és a grönlandi néppel.

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter hétfőn bejelentette, hogy bekéreti Kenneth Howery amerikai nagykövetet. "A semmiből megjelent egy amerikai elnöki különmegbízott, aki saját bevallása szerint Grönland átvételével van megbízva. Ez természetesen teljesen elfogadhatatlan" – mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta az USA egyik legfontosabb szövetségese: Trump Amerikája egy biztonsági veszély

Titkos amerikai műveletek folytak a Trump által kiszemelt szigeten, érik a diplomáciai összecsapás

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Szörnyű tettre derült fény, embereket hurcolt el az orosz hadsereg Ukrajnából
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility