  • Megjelenítés
Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe
Globál

Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe

Portfolio
Több ezren vonultak hétfőn utcára Tiranában, hogy Edi Rama albán miniszterelnök lemondását követeljék Belinda Balluku kormányfő-helyettes korrupciós ügye miatt. A tüntetők Molotov-koktélokat dobtak Rama hivatalának épületére – írja a Politico.

A tüntetők amiatt háborognak, hogy Balluku ellen ugyan korrupciós vádak merültek fel, ám mentelmi joga egyelőre megakadályozza a letartóztatását.

Albániában hetek óta fokozódik a politikai feszültség, mióta a korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg Ballukut, hogy beavatkozott jelentős állami szerződések odaítélésébe.

A helyzet hétfő este eszkalálódott: Molotov-koktélokat dobtak Rama irodájának épületére, és összecsapások törtek ki. A rendőrség négy tüntetőt őrizetbe vett, további héttel szemben nyomozás indult. Két rendőr megsérült, egy tüntető pedig véletlenül saját magát gyújtotta fel.

A megmozdulást a veterán ellenzéki vezető, Sali Berisha és Demokrata Pártja szervezte. A tiltakozást megelőzte, hogy a múlt héten káosz tört ki az albán parlamentben: a képviselők verekedni kezdtek, füstgránátokat gyújtottak, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie.

Még több Globál

Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának

Az ügyészek és az ellenzéki képviselők Balluku mentelmi jogának felfüggesztését sürgetik. Rama és kormányzó Szocialista Pártja azonban halogatja a szavazást, arra hivatkozva, hogy megvárják az Alkotmánybíróság januárra várható döntését.

Ballukut – több tisztviselővel és magáncéggel együtt – azzal vádolják, hogy nagy infrastrukturális beruházásoknál, köztük Tirana külső körgyűrűjénél és a Llogara-alagút építésénél manipulálta a közbeszerzéseket bizonyos cégek javára. Az infrastrukturális miniszteri posztot is betöltő politikus tagadta a vádakat.

Rama kiállt helyettese mellett, és bírálta a SPAK néven ismert korrupcióellenes ügynökséget, amiért szerinte rutinszerűvé tette az előzetes letartóztatásokat.

Berisha válaszul azzal vádolta Ramát, hogy elcsalta a választásokat, és ideje távoznia.

Egyetlen napig sincs többé legitimitása a kormányzáshoz

– jelentette ki. Edi Ramát májusban választották újra negyedik ciklusára.

Címlapkép forrása: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility