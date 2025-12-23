Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe

A tüntetők amiatt háborognak, hogy Balluku ellen ugyan korrupciós vádak merültek fel, ám mentelmi joga egyelőre megakadályozza a letartóztatását.
Albániában hetek óta fokozódik a politikai feszültség, mióta a korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg Ballukut, hogy beavatkozott jelentős állami szerződések odaítélésébe.
A helyzet hétfő este eszkalálódott: Molotov-koktélokat dobtak Rama irodájának épületére, és összecsapások törtek ki. A rendőrség négy tüntetőt őrizetbe vett, további héttel szemben nyomozás indult. Két rendőr megsérült, egy tüntető pedig véletlenül saját magát gyújtotta fel.
A megmozdulást a veterán ellenzéki vezető, Sali Berisha és Demokrata Pártja szervezte. A tiltakozást megelőzte, hogy a múlt héten káosz tört ki az albán parlamentben: a képviselők verekedni kezdtek, füstgránátokat gyújtottak, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie.
Az ügyészek és az ellenzéki képviselők Balluku mentelmi jogának felfüggesztését sürgetik. Rama és kormányzó Szocialista Pártja azonban halogatja a szavazást, arra hivatkozva, hogy megvárják az Alkotmánybíróság januárra várható döntését.
Ballukut – több tisztviselővel és magáncéggel együtt – azzal vádolják, hogy nagy infrastrukturális beruházásoknál, köztük Tirana külső körgyűrűjénél és a Llogara-alagút építésénél manipulálta a közbeszerzéseket bizonyos cégek javára. Az infrastrukturális miniszteri posztot is betöltő politikus tagadta a vádakat.
Rama kiállt helyettese mellett, és bírálta a SPAK néven ismert korrupcióellenes ügynökséget, amiért szerinte rutinszerűvé tette az előzetes letartóztatásokat.
Berisha válaszul azzal vádolta Ramát, hogy elcsalta a választásokat, és ideje távoznia.
Egyetlen napig sincs többé legitimitása a kormányzáshoz
– jelentette ki. Edi Ramát májusban választották újra negyedik ciklusára.
Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F https://twitter.com/hashtag/Tirana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 22, 2025
Címlapkép forrása: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images
Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra
Az ország egyes részein.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét
Nem tágít az Egyesült Államok elnöke.
Milliárdos bővítés a hazai takarmányiparban: ez volt a NAGISZ fejlesztési logikája
Márki Károlyt, a NAGISZ Zrt. takarmányipari ágazatának vezetőjét kérdeztük.
Lelepleződött a Ryanair trükkje, lecsapott a hatóság
Jelentős büntetést kapott a légitársaság.
Kiderült, mekkora borravalót adnak a magyarok
Nyáron többet, télen kevesebbet.
Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának
Meg kell erősíteni a szövetséget.
Hatalmasat változik az életünk 2026-tól – itt vannak a legfontosabb döntések
A pénztárcánkat és a mindennapi életünket is alapjaiban írják át az új EU-s rendeletek.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.