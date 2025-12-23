Elfajultak a tüntetések az európai fővárosban: Molotov-koktélok csapódtak a kormányfői hivatal épületébe

A tüntetők amiatt háborognak, hogy Balluku ellen ugyan korrupciós vádak merültek fel, ám mentelmi joga egyelőre megakadályozza a letartóztatását.

Albániában hetek óta fokozódik a politikai feszültség, mióta a korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg Ballukut, hogy beavatkozott jelentős állami szerződések odaítélésébe.

A helyzet hétfő este eszkalálódott: Molotov-koktélokat dobtak Rama irodájának épületére, és összecsapások törtek ki. A rendőrség négy tüntetőt őrizetbe vett, további héttel szemben nyomozás indult. Két rendőr megsérült, egy tüntető pedig véletlenül saját magát gyújtotta fel.

A megmozdulást a veterán ellenzéki vezető, Sali Berisha és Demokrata Pártja szervezte. A tiltakozást megelőzte, hogy a múlt héten káosz tört ki az albán parlamentben: a képviselők verekedni kezdtek, füstgránátokat gyújtottak, végül a rendőrségnek kellett közbelépnie.

Az ügyészek és az ellenzéki képviselők Balluku mentelmi jogának felfüggesztését sürgetik. Rama és kormányzó Szocialista Pártja azonban halogatja a szavazást, arra hivatkozva, hogy megvárják az Alkotmánybíróság januárra várható döntését.

Ballukut – több tisztviselővel és magáncéggel együtt – azzal vádolják, hogy nagy infrastrukturális beruházásoknál, köztük Tirana külső körgyűrűjénél és a Llogara-alagút építésénél manipulálta a közbeszerzéseket bizonyos cégek javára. Az infrastrukturális miniszteri posztot is betöltő politikus tagadta a vádakat.

Rama kiállt helyettese mellett, és bírálta a SPAK néven ismert korrupcióellenes ügynökséget, amiért szerinte rutinszerűvé tette az előzetes letartóztatásokat.

Berisha válaszul azzal vádolta Ramát, hogy elcsalta a választásokat, és ideje távoznia.

Egyetlen napig sincs többé legitimitása a kormányzáshoz

– jelentette ki. Edi Ramát májusban választották újra negyedik ciklusára.

Thousands of citizens, called by the opposition, protested in #Tirana, #Albania. They demanded the resignation of Prime Minister #EdiRama. pic.twitter.com/F62lZWDr2F https://twitter.com/hashtag/Tirana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 22, 2025

Címlapkép forrása: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images