Eszkalálódik a helyzet: az Egyesült Államok drasztikus lépése után akcióba lendült Oroszország és Kína
Eszkalálódik a helyzet: az Egyesült Államok drasztikus lépése után akcióba lendült Oroszország és Kína

Kína és Oroszország nyíltan kiállt Venezuela mellett, miközben az ország az Egyesült Államok által elrendelt, szankcionált olajszállító tartályhajókat érintő blokáddal néz szembe. Eközben Donald Trump amerikai elnök tovább fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökön annak érdekében, hogy távozásra bírja - jelentette a The Guardian.

A Reuters értesülései szerint a venezuelai kikötőkben jelentősen lelassult a forgalom. A legtöbb tanker már csak a belföldi kikötők között szállít olajat, miközben a megrakott, de kifutásra váró tartályhajók száma napról napra nő. Több millió hordónyi venezuelai kőolaj vesztegel a hajókon,

miközben a vevők egyre nagyobb árengedményeket és szerződésmódosításokat követelnek a kockázatos, venezuelai vizeken túli szállításokért.

Donald Trump ráadásul bejelentette, az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az érintett olajszállító hajókat.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok a lefoglalt olajat "megtarthatja vagy eladhatja", és az akár a stratégiai tartalékokat is gyarapíthatja.

Arra a kérdésre, hogy a fokozódó nyomás célja-e Maduro megbuktatása, Trump azt mondta:

valószínűleg igen… ez rajta múlik.

Trump a Reutersnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: "okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.

Az üggyel kapcsolatban a kínai külügyminisztérium hétfőn közölte:

más országok hajóinak lefoglalása súlyosan sérti a nemzetközi jogot.

Venezuelának joga van más országokkal kapcsolatokat ápolni – jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyi szóvivő. Hozzátette, Kína elutasít minden egyoldalú és jogellenes szankciót. Peking jelenleg a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója. A dél-amerikai ország az ázsiai nagyhatalom olajimportjának mintegy négy százalékát adja.

Az Egyesült Államok szombaton egy Kínába tartó olajszállítót fogott el a venezuelai partok közelében. A Fehér Ház szerint a hajó Venezuela árnyékflottájának része volt, és szankcionált olajat szállított, jóllehet maga a tanker nem állt amerikai szankciók hatálya alatt. A panamai külügyminiszter közlése szerint a Centuries nevű szupertanker – amely elfogásakor panamai lobogó alatt hajózott – megsértette Panama tengeri szabályait. A hajó megváltoztatta a nevét, kikapcsolta a jeladóját, és így szállított venezuelai olajat.

Hétfőn az orosz és a venezuelai külügyminiszter is bírálta az amerikai fellépést.

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint Szergej Lavrov és Yván Gil mély aggodalmát fejezte ki Washington karib-tengeri lépéseinek eszkalációja miatt, amelyek súlyos következményekkel járhatnak a térségben, és veszélyeztethetik a nemzetközi hajózást. Oroszország megerősítette teljes támogatását és szolidaritását a venezuelai vezetéssel és a lakossággal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bejelentette: Megtartja az USA a lefoglalt venezuelai olajat és az azt szállító hajókat

Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár

Váratlan helyről kaphat támogatást Amerika ellensége

Címlapkép forrása: JOSE ISAAC BULA URRUTIA via Getty Images

