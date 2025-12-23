Eszkalálódik a helyzet: az Egyesült Államok drasztikus lépése után akcióba lendült Oroszország és Kína

A Reuters értesülései szerint a venezuelai kikötőkben jelentősen lelassult a forgalom. A legtöbb tanker már csak a belföldi kikötők között szállít olajat, miközben a megrakott, de kifutásra váró tartályhajók száma napról napra nő. Több millió hordónyi venezuelai kőolaj vesztegel a hajókon,
miközben a vevők egyre nagyobb árengedményeket és szerződésmódosításokat követelnek a kockázatos, venezuelai vizeken túli szállításokért.
Donald Trump ráadásul bejelentette, az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az érintett olajszállító hajókat.
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok a lefoglalt olajat "megtarthatja vagy eladhatja", és az akár a stratégiai tartalékokat is gyarapíthatja.
Arra a kérdésre, hogy a fokozódó nyomás célja-e Maduro megbuktatása, Trump azt mondta:
valószínűleg igen… ez rajta múlik.
Trump a Reutersnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: "okos lenne", ha Nicolás Maduro venezuelai elnök távozna a hatalomból.
Az üggyel kapcsolatban a kínai külügyminisztérium hétfőn közölte:
más országok hajóinak lefoglalása súlyosan sérti a nemzetközi jogot.
Venezuelának joga van más országokkal kapcsolatokat ápolni – jelentette ki Lin Csien, a kínai külügyi szóvivő. Hozzátette, Kína elutasít minden egyoldalú és jogellenes szankciót. Peking jelenleg a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója. A dél-amerikai ország az ázsiai nagyhatalom olajimportjának mintegy négy százalékát adja.
Az Egyesült Államok szombaton egy Kínába tartó olajszállítót fogott el a venezuelai partok közelében. A Fehér Ház szerint a hajó Venezuela árnyékflottájának része volt, és szankcionált olajat szállított, jóllehet maga a tanker nem állt amerikai szankciók hatálya alatt. A panamai külügyminiszter közlése szerint a Centuries nevű szupertanker – amely elfogásakor panamai lobogó alatt hajózott – megsértette Panama tengeri szabályait. A hajó megváltoztatta a nevét, kikapcsolta a jeladóját, és így szállított venezuelai olajat.
Hétfőn az orosz és a venezuelai külügyminiszter is bírálta az amerikai fellépést.
Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint Szergej Lavrov és Yván Gil mély aggodalmát fejezte ki Washington karib-tengeri lépéseinek eszkalációja miatt, amelyek súlyos következményekkel járhatnak a térségben, és veszélyeztethetik a nemzetközi hajózást. Oroszország megerősítette teljes támogatását és szolidaritását a venezuelai vezetéssel és a lakossággal kapcsolatban.
Címlapkép forrása: JOSE ISAAC BULA URRUTIA via Getty Images
