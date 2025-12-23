  • Megjelenítés
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei

Az orosz hadsereg december 23-án éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre több ukrán város ellen, elsősorban az ország nyugati régióinak energetikai létesítményeit célozva - írta meg a Kyiv Independent.

Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Elégedett a tárgyalásokkal Zelenszkij, Putyin távolabb tekintene a Donbasznál - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

