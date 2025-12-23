  • Megjelenítés
Lezuhant egy repülőgép Texas partjainál: van túlélő
Globál

Lezuhant egy repülőgép Texas partjainál: van túlélő

MTI
Lezuhant a mexikói haditengerészet egy égési sérültet szállító kisgépe Texas partjainál hétfőn, a tájékoztatás szerint a fedélzeten lévő nyolc emberből legkevesebb öten életüket vesztették, két embert élve mentettek ki a tengerből, egy eltűntet keresnek.

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil - köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa - utazott.

A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely - több alapítvánnyal közösen - súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt.

Ugyanakkor nem közölte a halottak személyazonosságát.

Még több Globál

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek

Kimondta Zelenszkij korábbi embere: van valaki, akinek van esélye legyőzni választáson az ukrán elnököt

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO hatalom gépei
Mindenkit megborított az állampapír-őrület – Ilyen eredményre kevesen számítottak!
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility