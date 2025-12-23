Mutálódott a vírus: máris több millió megbetegedést regisztráltak, aggasztó számok jönnek

Az amerikai járványügyi hatóság becslése szerint a szezon kezdete óta mintegy 4,6 millió influenzás megbetegedést regisztráltak az Egyesült Államokban.
Az influenzaszezonnak eddig körülbelül 1900 halálos áldozata van, köztük legalább három gyermek.
A H3N2 vírustörzs annyit változott, hogy az immunrendszer nehezebben ismeri fel
– magyarázta Jesse Bloom, a Fred Hutchinson Rákkutató Központ kutatója. Emiatt többen betegedhetnek meg súlyosan, különösen az idősek. Bloom szerint az oltás ugyan nem zárja ki a fertőzés lehetőségét, de jelentősen csökkenti a kockázatokat.
A szakértők szerint nincs ok a pánikra, de fontos felkészülni.
Helen Chu, a Washingtoni Egyetem influenzaszakértője ugyanakkor aggasztónak tartja a helyzetet. Az Egyesült Királyságból és Japánból érkező adatok alapján a vírus sok megbetegedést és sok kórházi kezelést okoz. A korai vakcinahatékonysági adatok gyerekeknél körülbelül 70 százalékos védelmet mutatnak, de ez az idő múlásával csökken.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az influenzaoltás elsődleges célja nem az összes fertőzés megelőzése. A legfontosabb, hogy csökkentsük a súlyos lefolyás, a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát.
A tünetek általában hirtelen és hevesen jelentkeznek.
Jellemző a 39–40 fokos láz, az erős izomfájdalom, a köhögés, gyerekeknél pedig gyakran hányás is kíséri a betegséget. Ha a panaszok négy-öt napnál tovább fennállnak, érdemes orvoshoz fordulni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
