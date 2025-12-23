A huszonkét támogató és tíz ellenszavazattal elfogadott törvény alapján a kormány elrendelheti valamely médium helyi működésének leállítását abban az esetben is, ha csupán egyetlen biztonsági szerv - köztük a rendőrség - szerint van erre szükség. Az intézkedés szigorán enyhítettek az elfogadás előtt, miután a kormány és a kneszet jogtanácsosai hiányosságokat találtak az eredeti, szigorúbb változatban.
A második és harmadik olvasatban elfogadott ideiglenes, 2027-ig kiterjesztett rendelkezés felhatalmazza a Likud párthoz tartozó Slomo Karhi kommunikációs minisztert, hogy
külföldi sajtóorgánumok helyi kirendeltségeit zárassa be Izraelben, függetlenül attól, hogy fennáll-e rendkívüli állapot vagy különleges helyzet a hátországban.
Azért kellett új jogszabályt elfogadni, mert az előző, ideiglenes rendelkezést csak különleges hátországi helyzetre szavazták meg tavaly tavasszal, már a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni, gázai övezeti háború idején, és érvényét vesztette a háború befejeződése után. A korábbi rendelkezés alapján tiltották be tavaly májusban a katari székhelyű al-Dzsazíra hírtelevízió helyi irodájának működését Izraelben.
A törvény szerint ha a miniszterelnök szakmai vélemény alapján úgy dönt, hogy egy külföldi műsorszolgáltató sérti az állam biztonságát, akkor a kommunikációs miniszter a miniszterelnök egyetértésével és egy miniszteri bizottság vagy a kormány jóváhagyásával elrendelheti az adott médium irodáinak bezárását és eszközeinek lefoglalását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Példátlan törvényt fogadtak el: egyetlen szerv döntése alapján elnémíthatják a sajtót Izraelben
Nagy pofon ez a külföldi médiumoknak.
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
A világ egyik legvirulensebb kórokozójával fertőződhetett meg.
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót
Pont karácsony előtt.
Meglepő fordulat: a Putyin kezéből lassan kicsúszó ország vezetője béketárgyalásokat ajánlott fel, Trump azonnal reagált
Hatalmas kártyajátékos Tokajev.
Drámai zuhanás az amerikai fogyasztói bizalomban
Ilyen mélyponton évek óta nem volt.
Sokkal olcsóbb lehet a sajt heteken belül − de ennek annyira ne örüljünk
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Negyedáron lehet beszállni - Épp most tör ki ez az olcsó részvény!
Kilőtt a sávból, most érdemes résen lenni!
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.