Példátlan törvényt fogadtak el: egyetlen szerv döntése alapján elnémíthatják a sajtót Izraelben
MTI
Az izraeli parlament két évvel, 2027-ig meghosszabbította kedden azt az ideiglenes rendelkezést, amely lehetővé teszi külföldi sajtóorgánumok helyi irodáinak bezárását, és már nemcsak rendkívüli helyzetben.

A huszonkét támogató és tíz ellenszavazattal elfogadott törvény alapján a kormány elrendelheti valamely médium helyi működésének leállítását abban az esetben is, ha csupán egyetlen biztonsági szerv - köztük a rendőrség - szerint van erre szükség. Az intézkedés szigorán enyhítettek az elfogadás előtt, miután a kormány és a kneszet jogtanácsosai hiányosságokat találtak az eredeti, szigorúbb változatban.

A második és harmadik olvasatban elfogadott ideiglenes, 2027-ig kiterjesztett rendelkezés felhatalmazza a Likud párthoz tartozó Slomo Karhi kommunikációs minisztert, hogy

külföldi sajtóorgánumok helyi kirendeltségeit zárassa be Izraelben, függetlenül attól, hogy fennáll-e rendkívüli állapot vagy különleges helyzet a hátországban.

Azért kellett új jogszabályt elfogadni, mert az előző, ideiglenes rendelkezést csak különleges hátországi helyzetre szavazták meg tavaly tavasszal, már a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni, gázai övezeti háború idején, és érvényét vesztette a háború befejeződése után. A korábbi rendelkezés alapján tiltották be tavaly májusban a katari székhelyű al-Dzsazíra hírtelevízió helyi irodájának működését Izraelben.

A törvény szerint ha a miniszterelnök szakmai vélemény alapján úgy dönt, hogy egy külföldi műsorszolgáltató sérti az állam biztonságát, akkor a kommunikációs miniszter a miniszterelnök egyetértésével és egy miniszteri bizottság vagy a kormány jóváhagyásával elrendelheti az adott médium irodáinak bezárását és eszközeinek lefoglalását.

