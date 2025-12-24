  • Megjelenítés
Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában
Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában

Portfolio
Oroszország második egymást követő éjszaka intézett támadást Ukrajna olaj- és gázipari létesítményei ellen, súlyos károkat okozva a Naftogaz csoportnál - írja a Sky News.

Ukrajna legnagyobb állami energiavállalata, a Naftogaz közölte, hogy

az orosz erők már a második egymást követő éjjel csapást mértek az ország olaj- és gázipari infrastruktúrájára.

A vállalat tájékoztatása szerint az elmúlt két napban közel száz drónt vetettek be az Ukrnafta termelőlétesítményei ellen. A támadások jelentős károkat okoztak, a megrongálódott berendezéseket le kellett állítani.

