Egymás után második éjjel csaptak le az oroszok: leálltak a kritikus létesítmények Ukrajnában

Ukrajna legnagyobb állami energiavállalata, a Naftogaz közölte, hogy
az orosz erők már a második egymást követő éjjel csapást mértek az ország olaj- és gázipari infrastruktúrájára.
A vállalat tájékoztatása szerint az elmúlt két napban közel száz drónt vetettek be az Ukrnafta termelőlétesítményei ellen. A támadások jelentős károkat okoztak, a megrongálódott berendezéseket le kellett állítani.
