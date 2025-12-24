  • Megjelenítés
FONTOS Orosz-ukrán háború: megjelent az új béketerv!
Karácsonykor is alakul a béke tervezete - Háborús híreink szerdán
Karácsonykor is alakul a béke tervezete - Háborús híreink szerdán

Az orosz-ukrán háború fejleményei, valamint az azzal kapcsolatos üzenetek nem állnak meg december 24-én sem. Cikkünkben folyamatosan követjük az eseményeket.
Üzent a német államfő

Az ukránok iránti szolidaritást hangoztatta szerdai karácsonyi üzenetében Frank-Walter Steinmeier német államfő.

Az elnök elmondta, hogy bár az emberek karácsonykor leginkább családi kötelékeiket és barátságaikat ápolják, a támogatás és a szolidaritás "nem csupán a földrajzilag közel lévőknek jár".

"Ukrajna népére is gondolunk, amely ellen Oroszország immár csaknem négy éve folytat háborút" - szögezte le Steinmeier a hivatal által közzétett üzenetben, kiemelve, hogy az európaiaknak ismét fel kell fedezniük a bennük rejlő erőt és értékeket azért, hogy ennek megfelelően cselekedjenek.

"Az évszázadok alatt megértettük, milyen fontos - egyenesen alapvető - a szabadság az ember méltóság, az igazságos béke és a demokratikus önrendelkezés; nem adjuk fel ezeket, sem a magunk, sem pedig barátaink és partnereink esetében sem" - hangsúlyozta.

Az elnök egyúttal felszólította a németeket, legyenek bátrak és fogadják el a változásokat. (MTI)

Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök

A területi kérdések jelentik továbbra is a fő vitapontot Ukrajna és az Egyesült Államok között az Oroszország elleni háborút lezáró béketervről szóló tárgyalásokon – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Alakul a nagy béketerv, másis megszólalt az ukrán elnök
Történelmi lépésre készül Oroszország a Holdon: olyan létesítményt húznak fel, amilyet még senki sem épített

Oroszország a következő évtizedben nukleáris erőművet tervez a Holdra telepíteni, amely energiaellátást biztosítana Holdon tervezett űrprogramjának és a Kínával közösen épülő kutatóállomásnak.

Történelmi lépésre készül Oroszország a Holdon: olyan létesítményt húznak fel, amilyet még senki sem épített
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről

Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon - sürgetett tűzszünetet XIV. Leó pápa, aki a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak kedd este.

Ukrán dróntámadások

Éjszaka dróntámadások érték Moszkvát, mentőegységeket riasztottak a drón törmelékének helyszíneire, de nem jelentettek azonnal semmilyen kárt - számolt be a Reuters hírügynökség.

A fővárost kiszolgáló négy fő repülőtér közül kettő korlátozta a működést.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy légvédelmi egységei az éjszaka folyamán 172 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek közel felét Ukrajnával határos régiók felett.

Egy lelőtt ukrán drón törmeléke tüzet okozott egy ipari telephelyen Oroszország Tula régiójában – közölte Dmitrij Miljajev, Tula kormányzója a Telegramon.

Ukrajna fokozta a dróntámadásokat Oroszország területén, azt állítva, hogy katonai, energetikai és logisztikai helyszíneket vesz célba, hogy megzavarja Moszkva háborús erőfeszítéseit, válaszul Oroszország folyamatos ukrajnai csapásaira.

Robbanás Moszkvában, a pápa békére szólított fel - Háborús híreink szerdán

Moszkvában pokolgépes merénylet történt, melynek során 3 ember veszítette életét, egyikük a merénylő volt.

Ukrán éjszakai dróntámadások vették célba Moszkvát,

és ipari tüzet okoztak a Tula régióban, amely közvetlenül az orosz fővárostól délre fekszik – közölték a regionális hatóságok szerdán.

Legalább három, Moszkvát célzó drónt lőttek le – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Közben XIV. Leó pápa az ünnepekre tekintettel fontos üzenetet fogalmazott meg. Felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon

Címlapkép: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén romos lakóházak a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Konsztantyinovkában 2025. december 20-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. forrása: MTI/EPA/24. gépesített dandár

Pokolgépes merénylet történt Moszkvában

Merénylet történt szerdán hajnalban Moszkvában, az orosz hatóságok állítása szerint az ukrán hírszerzés helyezte el a pokolgépet az autóban, azon a helyszínen, ahol két nappal ezelőtt megöltek egy orosz tábornokot.

Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában

December 24-én megjelent a Magyar Nemzet hasábjain a szokásos év végi értékelő interjú Orbán Viktorral. A miniszterelnök beszélt az EU-ban zajló folyamatokról, a háborúról, valamint a magyar gazdaság állapotáról és kilátásairól.

Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

