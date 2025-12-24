"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről

Az egyházfő kijelentette, hogy az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország "látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet".
A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette
az ukrajnai harctéren éppúgy, mint a világ más háborús övezeteiben.
XIV. Leó keddet a Vatikántól nem messzi pápai rezidencián töltötte. Az esti órákban visszaindult a Vatikánba, de szokása szerint az utcán nyilatkozott a rezidencia előtt várakozó újságíróknak.
Elmondta, hogy Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család-templom plébánosával is beszélt telefonon kedden, aki elmondta, "igyekeznek megünnepelni karácsonyt a még mindig nagyon bizonytalan helyzetben".
A pápa véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026 szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban levő betegek asszisztált öngyilkosságát. XIV. Leó arra kért mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Angelo Carconi
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
Összeszedtük a fontosabb tőzsdék nyitvatartását.
Sokkoló adatok után jött a kormány lépése
Új kifejezés született Magyarországon.
Eltűnt egy vezérkari főnök gépe: fénybe borult az éjszakai égbolt
Úgy tűnik, még a levegőben felrobbant a gép.
Trump árnyéka vetül a meglepő döntésre? Stratégiai partner hagyta cserben szövetségesét az energiaválság közepén
Az áramszükséglet harmadát gázimportból fedezik.
Példátlan törvényt fogadtak el: egyetlen szerv döntése alapján elnémíthatják a sajtót Izraelben
Nagy pofon ez a külföldi médiumoknak.
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
A világ egyik legvirulensebb kórokozójával fertőződhetett meg.
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót
Pont karácsony előtt.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.