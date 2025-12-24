Orosz-ukrán háború: megjelent az új béketerv!

Hetek óta folynak az egyeztetések a korábbi, 28 pontos tervezet módosításáról, amely számos elemében az orosz álláspontot tükrözte. Zelenszkij szerint a legtöbb kérdésben sikerült közelíteni a felek nézeteit. Két témában azonban továbbra sincs egyetértés: a területi rendezésben és a zaporizzsjai atomerőmű jövőjében. Az elnök mielőbbi tárgyalásokat sürgetett Donald Trumppal ezeknek az ügyeknek a rendezésére - írja a Reuters hírügynökség.
A tervezet egyik alapelve, hogy megerősítik Ukrajna szuverenitását.
Oroszország és Ukrajna átfogó megnemtámadási megállapodást köt, amelynek betartását űralapú, pilóta nélküli megfigyelőrendszer ellenőrzi.
Ukrajna határozott biztonsági garanciákat kapna. A hadsereg létszáma a jelenlegi, mintegy 800 ezer fős szinten maradhat, miközben a korábbi amerikai javaslat még csökkentést írt elő. Az Egyesült Államok, a NATO és az európai országok a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló, kölcsönös védelmi garanciákat vállalnának.
Oroszország törvényben mondana le az Ukrajna és Európa elleni agresszióról. Ezt a kötelezettségvállalást az Állami Dumának is ratifikálnia kellene.
A dokumentum meghatározott időpontra előirányozza Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Addig Kijev kedvezményes hozzáférést kapna az uniós piachoz, és egy átfogó globális fejlesztési csomag részesévé válna. Több külön alapot hoznának létre a gazdasági helyreállítás, az újjáépítés és a humanitárius programok finanszírozására, összesen 800 milliárd dollár mozgósításával.
Ukrajna felgyorsítaná egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötését az Egyesült Államokkal. Zelenszkij szerint Washington hasonló feltételeket kínálna Oroszországnak is.
Kijev megerősíti, hogy az atomsorompó-szerződésnek megfelelően továbbra is nem nukleáris állam marad.
A zaporizzsjai atomerőmű jövője továbbra is vitatott kérdés. Az amerikai javaslat szerint az erőművet Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közösen üzemeltetné, egyenlő részesedéssel, amerikai irányítás mellett. Ukrajna ezzel szemben azt szeretné, ha az erőművet kizárólag egy ukrán–amerikai vegyesvállalat működtetné, fele-fele arányban.
A békekeret értelmében mindkét fél oktatási programokat indítana a különböző kultúrák iránti tolerancia erősítésére. Ukrajna átvenné az uniós szabályokat a vallási türelemről és a kisebbségi nyelvek védelméről.
A területi rendezés maradt a legnehezebb, egyelőre megoldatlan pont.
Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyecki terület azon részeiről, amelyeket még Kijev ellenőriz. Az ukrán fél ezzel szemben a jelenlegi frontvonalak befagyasztását szeretné elérni. Washington kompromisszumként demilitarizált övezetek kialakítását és szabad gazdasági zóna létrehozását javasolta az ukrán ellenőrzés alatt maradó donyecki területeken.
A megállapodás kimondaná, hogy
a későbbiekben egyik fél sem változtathatja meg erőszakkal a kialakított területi rendezést.
Oroszország vállalná, hogy nem akadályozza Ukrajnát a Dnyeper és a Fekete-tenger kereskedelmi célú használatában. Külön tengeri és hajózási megállapodás születne, a Kinburn-földnyelvet pedig demilitarizálnák.
Humanitárius bizottságot állítanának fel a függőben maradó ügyek rendezésére. Ennek keretében minden hadifoglyot kicserélnének a "mindenkit mindenkiért" elv alapján, és visszaadnák a civil fogvatartottakat és túszokat, beleértve a gyerekeket is.
Ukrajnának a megállapodás aláírását követően mielőbb választásokat kellene tartania.
A megállapodás jogilag kötelező érvényű lenne. Végrehajtását egy, Donald Trump által vezetett Békebizottság felügyelné, amelynek tagja lenne Ukrajna, Európa, a NATO, Oroszország és az Egyesült Államok. A megállapodás megszegése esetén automatikus szankciók lépnének életbe.
Amint valamennyi érintett fél elfogadja a megállapodást, azonnali és teljes tűzszünet lépne életbe.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/
Szép csendben az EU gyökeresen átírja a hétköznapjainkat
2025-ben több olyan szabályozás is életbe lépett, amely a mindennapjainkat forgatja fel.
Alakul a nagy béketerv, máris megszólalt az ukrán elnök
Európa legnagyobb atomerőművét három ország osztaná fel.
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről
Egynapos békét szeretett volna.
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Az orosz hatóságok vizsgálják az ügyet.
Gigaberuházás indul a fővárosban, külföldi befektetők versenyeznek
Hamarosan megjelenhet a reptéri vasút tenderkiírása.
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
Ünnepi interjút adott a miniszterelnök.
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.