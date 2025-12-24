Példátlan lépés után: új harc robbant ki Trump kormánya és az EU között

Az öt személy a tárca közleménye szerint "cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet".
Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en hangsúlyozta: a Donald Trump amerikai elnök vezette kormány "nem tűri tovább ezt a rettenetes, külföldről érkező cenzúrát", hozzátéve, hogy Washington kész a listát bővíteni, "ha mások nem változtatnak irányt".
Sarah Rogers, a külügyminisztérium egyik munkatársa az X-en közzétett üzenetében azt közölte, a tilalom a németországi, az online abúzusok ellen küzdő HateAid szervezet két ügyvezető igazgatójára, Anna-Lena von Hodenbergre és Josephine Ballonra vonatkozik.
Von Hodenberg októberben - a digitális térben tapasztalható erőszak elleni küzdelméért - megkapta a német szövetségi köztársaság érdemrendjét.
A beutazási tilalom vonatkozik továbbá Thierry Bretonra, a belső piacért felelős egykori európai uniós biztosra,
aki az Európai Unió digitális szolgáltatásokról (DSA) szóló rendelkezésének egyik megalkotója volt.
A tilalom két másik érintettje Imran Ahmed, a Digitális Gyűlölet Elleni Központ (CCDH) nevű, brit-amerikai nonprofit szervezet, illetve Claire Melford, az egyesült királyságbeli, a dezinformáció internetes terjedésének mérséklésére létrehozott Global Disinformation Index alapítója.
A szankcionált személyek közül többen, köztük von Hodenberg és Breton is felszólaltak a lépés ellen, az utóbbi pedig az X-en boszorkányüldözésnek minősítette a washingtoni döntést, párhuzamot vonva a McCarthy-éra kommunisták elleni fellépésével.
"Amerikai barátinknak üzenem: a cenzúra nem ott van, ahol gondolják" - tette hozzá.
A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, amely, mint mondta, biztosítja, hogy "ami tilos offline, az tilos online is", és semmilyen módon nem érinti az Egyesült Államokat.
"Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket" - szögezte le.
Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok azon döntését, hogy vízumtilalmat rendel el öt európai személy, köztük Thierry Breton volt uniós biztos ellen
– közölte szerdán a Bizottság szóvivője, hozzátéve, hogy az EU pontosítást kért az amerikai hatóságoktól.
„Szükség esetén gyorsan és határozottan fogunk reagálni, hogy megvédjük szabályozási autonómiánkat az indokolatlan intézkedésekkel szemben” – mondta azt is.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver
