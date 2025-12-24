Történelmi lépésre készül Oroszország a Holdon: olyan létesítményt húznak fel, amilyet még senki sem épített
Oroszország a következő évtizedben nukleáris erőművet tervez a Holdra telepíteni, amely energiaellátást biztosítana Holdon tervezett űrprogramjának és a Kínával közösen épülő kutatóállomásnak.
"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről
Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon - sürgetett tűzszünetet XIV. Leó pápa, aki a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak kedd este.
Ukrán dróntámadások
Éjszaka dróntámadások érték Moszkvát, mentőegységeket riasztottak a drón törmelékének helyszíneire, de nem jelentettek azonnal semmilyen kárt - számolt be a Reuters hírügynökség.
A fővárost kiszolgáló négy fő repülőtér közül kettő korlátozta a működést.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy légvédelmi egységei az éjszaka folyamán 172 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek közel felét Ukrajnával határos régiók felett.
Egy lelőtt ukrán drón törmeléke tüzet okozott egy ipari telephelyen Oroszország Tula régiójában – közölte Dmitrij Miljajev, Tula kormányzója a Telegramon.
Ukrajna fokozta a dróntámadásokat Oroszország területén, azt állítva, hogy katonai, energetikai és logisztikai helyszíneket vesz célba, hogy megzavarja Moszkva háborús erőfeszítéseit, válaszul Oroszország folyamatos ukrajnai csapásaira.
Robbanás Moszkvában, a pápa békére szólított fel - Háborús híreink szerdán
Moszkvában pokolgépes merénylet történt, melynek során 3 ember veszítette életét, egyikük a merénylő volt.
Ukrán éjszakai dróntámadások vették célba Moszkvát,
és ipari tüzet okoztak a Tula régióban, amely közvetlenül az orosz fővárostól délre fekszik – közölték a regionális hatóságok szerdán.
Legalább három, Moszkvát célzó drónt lőttek le – közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.
Közben XIV. Leó pápa az ünnepekre tekintettel fontos üzenetet fogalmazott meg. Felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon
Címlapkép: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén romos lakóházak a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Konsztantyinovkában 2025. december 20-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt. forrása: MTI/EPA/24. gépesített dandár
Pokolgépes merénylet történt Moszkvában
Merénylet történt szerdán hajnalban Moszkvában, az orosz hatóságok állítása szerint az ukrán hírszerzés helyezte el a pokolgépet az autóban, azon a helyszínen, ahol két nappal ezelőtt megöltek egy orosz tábornokot.
Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában
December 24-én megjelent a Magyar Nemzet hasábjain a szokásos év végi értékelő interjú Orbán Viktorral. A miniszterelnök beszélt az EU-ban zajló folyamatokról, a háborúról, valamint a magyar gazdaság állapotáról és kilátásairól.
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos
A napelemekkel viszont furcsa dolog történt.
Napokra bezár a magyar tőzsde - Mutatjuk, hol lehet kereskedni az ünnepek alatt
Összeszedtük a fontosabb tőzsdék nyitvatartását.
Sokkoló adatok után jött a kormány lépése
Új kifejezés született Magyarországon.
Eltűnt egy vezérkari főnök gépe: fénybe borult az éjszakai égbolt
Úgy tűnik, még a levegőben felrobbant a gép.
Trump árnyéka vetül a meglepő döntésre? Stratégiai partner hagyta cserben szövetségesét az energiaválság közepén
Az áramszükséglet harmadát gázimportból fedezik.
Példátlan törvényt fogadtak el: egyetlen szerv döntése alapján elnémíthatják a sajtót Izraelben
Nagy pofon ez a külföldi médiumoknak.
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
A világ egyik legvirulensebb kórokozójával fertőződhetett meg.
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót
Pont karácsony előtt.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.