Robbanás Moszkvában, a pápa békére szólított fel - Háborús híreink szerdán

Éjszaka dróntámadások érték Moszkvát, mentőegységeket riasztottak a drón törmelékének helyszíneire, de nem jelentettek azonnal semmilyen kárt - számolt be a Reuters hírügynökség.

A fővárost kiszolgáló négy fő repülőtér közül kettő korlátozta a működést.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy légvédelmi egységei az éjszaka folyamán 172 ukrán drónt semmisítettek meg, ezek közel felét Ukrajnával határos régiók felett.

Egy lelőtt ukrán drón törmeléke tüzet okozott egy ipari telephelyen Oroszország Tula régiójában – közölte Dmitrij Miljajev, Tula kormányzója a Telegramon.

Ukrajna fokozta a dróntámadásokat Oroszország területén, azt állítva, hogy katonai, energetikai és logisztikai helyszíneket vesz célba, hogy megzavarja Moszkva háborús erőfeszítéseit, válaszul Oroszország folyamatos ukrajnai csapásaira.