Történelmi lépésre készül Oroszország a Holdon: olyan létesítményt húznak fel, amilyet még senki sem épített

Oroszország a következő évtizedben nukleáris erőművet tervez a Holdra telepíteni, amely energiaellátást biztosítana Holdon tervezett űrprogramjának és a Kínával közösen épülő kutatóállomásnak.

A Szovjetunió felbomlása óta Oroszország továbbra is az űrkutatás egyik vezető hatalmának tekinti magát, ám az elmúlt évtizedekben fokozatosan lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött. Az orosz ambíciókat súlyos csapás érte 2023 augusztusában, amikor a pilóta nélküli Luna–25 szonda a leszállási kísérlet közben a Hold felszínére zuhant.

A Roszkoszmosz, az orosz állami űrügynökség közlése szerint

a holdi erőművet 2036-ra tervezik megépíteni,

és erre vonatkozóan már szerződést kötöttek a Lavocskin űripari vállalattal. Az erőmű feladata a teljes orosz holdprogram energiaellátása lesz, beleértve a holdjárókat, egy csillagvizsgálót, valamint a közös orosz–kínai Nemzetközi Holdkutató Állomás infrastruktúráját.

A közlemény nem nevezi meg egyértelműen, hogy nukleáris erőműről van szó, ugyanakkor a projektben részt vesz a Roszatom, az orosz állami atomenergetikai vállalat, valamint a Kurcsatov Intézet, az ország vezető nukleáris kutatóközpontja. Ez erősen arra utal, hogy a holdi létesítmény nukleáris alapú energiatermelésre épül majd.

A Roszkoszmosz szerint a projekt kulcsfontosságú lépés az állandóan működő tudományos holdbázis létrehozása felé. Emellett lehetővé teszi az egyszeri küldetésekről a hosszú távú, folyamatos holdkutatási programra való átállást.

