Amerikai agytröszt: szinte borítékolható, mi lesz Moszkva válasza a legújabb béketervre

A Kremlnek számos, régóta hangoztatott követelésében kellene engednie, amelyek nemcsak a legújabb, 20 pontos, hanem a korábbi, 28 pontos béketerv javaslataival is összeegyeztethetetlenek. Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete december 23-án a Fox Newsnak nyilatkozva kijelentette, hogy a labda jelenleg Oroszország térfelén pattog:

Moszkvának kell válaszolnia a nemrégiben lezárult amerikai–ukrán–európai tárgyalásokon kidolgozott négy dokumentumra.

Whitaker megjegyezte, hogy az orosz erők súlyos veszteségeket szenvednek el csupán minimális területi nyereségekért, ami szerinte nem ösztönzi a Kremlt a háború befejezésére.

A Kreml már jelezte, hogy nem kívánja elfogadni az ukrán és európai ellenjavaslatok egyikét sem. Jurij Usakov elnöki tanácsadó december 21-én – még a 20 pontos terv nyilvánosságra hozatala előtt – kijelentette, hogy az ukrán és európai küldöttségek miamibeli javaslatai várhatóan „meglehetősen nem konstruktívak” lesznek, és nem „javítják” az akkori megállapodástervezetet. Vlagyimir Putyin orosz elnök december 19-én megerősítette a 2024 júniusában, a külügyminisztériumban tartott beszédében megfogalmazott követeléseit. Ezek közé tartozik:

Ukrajna teljes kivonulása Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyékből;

Ukrajna NATO-tagságról való lemondása és semlegességi elkötelezettsége;

Ukrajna demilitarizálása – vagyis az ukrán haderő olyan mértékű korlátozása, hogy az ország ne legyen képes megvédeni magát;

Ukrajna „nácítlanítása”, azaz a jelenlegi kormány leváltása egy oroszbarát bábkormánnyal; a négy megye és a Krím orosz annexiójának nemzetközi elismerése;

valamint az összes nyugati szankció feloldása.

Putyin 2024 júniusában lényegében megismételte a 2022-es, a teljes körű invázió kezdetén megfogalmazott követeléseit.

A Kreml tisztviselői azt is állították, hogy Oroszország és az Egyesült Államok megállapodásra jutott Putyin 2024. júniusi követelései alapján a 2025. augusztusi, alaszkai csúcstalálkozón, ám a találkozóról semmilyen nyilvánosan elérhető megállapodás nem került elő. A Kreml folyamatos hivatkozásai a júniusi beszédre és az állítólagos alaszkai megállapodásokra azt jelzik, hogy Moszkva elutasítja a 28 és 20 pontos tervek azon javaslatait, amelyek a jelenlegi frontvonalak befagyasztását irányoznák elő Zaporizzsja és Herszon megyékben. Ugyanez vonatkozik azokra a javaslatokra is, amelyek mind a négy megszállt ukrán megyében rögzítenék a status quót.

Az orosz Állami Duma képviselőinek és bennfentes forrásoknak a legújabb javaslatokkal kapcsolatos kritikái összhangban vannak a Kreml elmúlt hetekben hangoztatott követeléseivel és hajthatatlan tárgyalási pozíciójával. A Kreml a jelen írás időpontjáig hivatalosan még nem reagált a legújabb amerikai–ukrán–európai békeajánlatra. Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke bírálta, hogy a tervből hiányzik az Ukrajna NATO-tagságát tiltó rendelkezés, és elutasította a Zaporizzsjai Atomerőmű ukrán részvétellel történő üzemeltetésére vonatkozó javaslatokat. Csepa kijelentette, hogy Oroszország jelentős módosításokat fog követelni a területekre vonatkozó záradékban, mivel annak jelenlegi változata nem elégíti ki a Kreml elvárásait.

A Kreml többször is követelte, hogy egy jövőbeli békemegállapodás szüntesse meg a háború állítólagos „kiváltó okait”.

Moszkva ezeket a NATO terjeszkedéseként és az orosz ajkú lakosság állítólagos ukrajnai diszkriminációjaként határozza meg. Oroszország bizonyított kompromisszumképtelensége, valamint a 2022-es eredeti háborús célokhoz való rendíthetetlen ragaszkodása arra utal, hogy egy, a háborút ténylegesen lezáró békemegállapodás kilátásai jelenleg csekélyek.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images