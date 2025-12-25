Kiderült Putyin titkos telefonbeszélgetése: Oroszország a NATO-hoz akart csatlakozni

2001-ben arról beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz, és George W. Bush amerikai elnök telefonon, hogy Oroszország esetleg csatlakozhatna a NATO-hoz. A nyilvánosságra hozott felvétel alapján az orosz politikus arra a tényre támaszkodott, hogy Bush kijelentette: Oroszország nem a nyugati nagyhatalom ellensége.
Amit az 50 év múlva esedékes jövőről mondott, fontos. Oroszország európai és többnemzetiségű, akárcsak az Egyesült Államok. El tudom képzelni, hogy szövetségesek leszünk
– jelentette ki Putyin.
Azt is hozzátette, hogy csak a „legsürgetőbb szükség” késztetheti arra az országiakat, hogy egyesüljenek más országokkal. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az oroszok „kirekesztve” érzik magukat a NATO-ból.
Ha Oroszország nem része ennek, akkor természetesen kimaradva érzi magát. Miért van szükség a NATO bővítésére? 1954-ben a Szovjetunió kérte a NATO-hoz való csatlakozását. Nálam van a dokumentum
– tette hozzá.
Bush mindezt „érdekes” felvetésnek nevezte.
Putyin azzal folytatta ezt követően, hogy elkezdte kifejteni a történelmi leckét: szerinte a hidegháborúban a négy konkrétummal utasították el Moszkvát. Az osztrák és a német rendezés hiánya, az európai totalitárius uralom, valamint az együttműködés az ENSZ-szel a leszerelésben – ezek merültek fel 1954-ben. Putyin ezekre hivatkozva emelte ki, hogy 2001-re mindegyik egykori feltétel teljesült, ezzel lényegében lehetővé vált az oroszok csatlakozása.
Egy másik fontos részlet, hogy a két vezető akkor beszélt arról is, hogy Ukrajna csatlakozását kizárták. Arra hivatkoztak, hogy az ország lakossága jelentős részben orosz, akik ellenzik a lépést. Putyin már akkor
arról győzködte a beszélgetőpartnerét, hogy szerinte „Ukrajna egy mesterségesen létrehozott állam”.
Ez az állítás 2025-ben is visszatérő elem az orosz propagandában.
Címlapkép forrása: Artyom Korotayev/Epsilon/Getty Images
