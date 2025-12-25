Zaharova elmondta, hogy a dokumentum pontos formájáról a tárgyalások során lehetne dönteni, de annak

mindenképpen "teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie".

Az orosz külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország szerinte "nyitott" a komoly, pragmatikus és egyenlő alapokon nyugvó párbeszédre. Ezzel szemben, mint kijelentette,

a legtöbb nyugati ország a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választotta, ami nyomásgyakorlássá alakul, illetve már nyomásgyakorlássá vált.

A szóvivő állítása szerint a kialakult helyzet eszkalálódásáért teljes egészében ezek az államok felelősek, csakúgy, mint az elszalasztott lehetőségekért, többek között az európai és a globális biztonság területén.

