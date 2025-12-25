  • Megjelenítés
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Globál

Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie

Portfolio
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű, írásos garanciát adni arra, hogy nem áll szándékában megtámadni a NATO-tagállamokat – közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint.

Zaharova elmondta, hogy a dokumentum pontos formájáról a tárgyalások során lehetne dönteni, de annak

mindenképpen "teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie".

Az orosz külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország szerinte "nyitott" a komoly, pragmatikus és egyenlő alapokon nyugvó párbeszédre. Ezzel szemben, mint kijelentette,

a legtöbb nyugati ország a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választotta, ami nyomásgyakorlássá alakul, illetve már nyomásgyakorlássá vált.

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Karácsonyi üdvözlőlapot kapott Trump Putyintól – A Kreml Zelenszkij "elmeállapotát" sem hagyta szó nékül

Tragédia a világhírű hegyen: öten meghaltak a mentőakció közben

A szóvivő állítása szerint a kialakult helyzet eszkalálódásáért teljes egészében ezek az államok felelősek, csakúgy, mint az elszalasztott lehetőségekért, többek között az európai és a globális biztonság területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

