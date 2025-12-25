Tragédia a világhírű hegyen: öten meghaltak a mentőakció közben

A baleset szerdán történt a Kilimandzsáró déli lejtőjén, a Barafu-tábor és a Kibo menedékház közötti gleccseres terepen, több mint 4000 méter magasságban. Simon Maigwa, Kilimandzsáró régió rendőrfőnöke elmondta:
a helikopter a hegyen tartózkodó beteg turisták kimentésében vett részt.
A rendőrség tájékoztatása szerint két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét. A légügyi hatóság közlése szerint a balesetet szenvedett Airbus H125 típusú helikopter egy tanzániai tulajdonú vállalaté volt, amely mentéseket is végez.
A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A légügyi hatóság a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatot indított az ügyben.
Az 5895 méter magas Kilimandzsáró Észak-Tanzániában, a kenyai határ közelében található, és évente több ezer turistát vonz. Bár a terep gyakorlott hegymászók számára nem számít különösen nehéznek, a magaslati betegség gyakran okoz problémát. A hatóságok szerint légi balesetek ritkán fordulnak elő a térségben. Legutóbb 2008-ban történt hasonló eset, amikor egy helikopterszerencsétlenségben négy ember vesztette életét.
Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images
Nem volt tiszta az elnökválasztás, részben törölték az eredményt Magyarországtól délre
Akár a győztes kilétét is befolyásolhatja.
Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére
Csökkenést jelentettek Moszkvában.
Tovább nyomhatja a féket az ázsiai nagyhatalom: a több évtizedes rekord csak a bemelegítés volt
Megszólalt a jegybankelnök.
Drámai fordulat Donald Trump árnyékában: a végsőkig fej fej melletti volt a verseny, de itt a győztes
Végül bejött Trump számítása.
Besült a repülőrajt
Az idén is. És jövőre?
Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak
Meglepetéssel ér fel az üzlet.
Megjött Amerika engedélye: zöld út nyílt a Mol előtt a hatalmas üzlethez
Szerb médiaértesülések szerint.
Újabb fordulat az ukrajnai béketerv körül, Moszkva is megszólalt
Hamisítványról beszélnek.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.