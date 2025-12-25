  • Megjelenítés
Tragédia a világhírű hegyen: öten meghaltak a mentőakció közben
MTI
|
Portfolio
Lezuhant egy cseh turistákat mentő helikopter Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsárón, a fedélzeten tartózkodó mind az öt ember életét vesztette - közölte csütörtökön a tanzániai légügyi hatóság.

A baleset szerdán történt a Kilimandzsáró déli lejtőjén, a Barafu-tábor és a Kibo menedékház közötti gleccseres terepen, több mint 4000 méter magasságban. Simon Maigwa, Kilimandzsáró régió rendőrfőnöke elmondta:

a helikopter a hegyen tartózkodó beteg turisták kimentésében vett részt.

A rendőrség tájékoztatása szerint két cseh turista, egy zimbabwei pilóta, egy tanzániai orvos és egy tanzániai hegyivezető vesztette életét. A légügyi hatóság közlése szerint a balesetet szenvedett Airbus H125 típusú helikopter egy tanzániai tulajdonú vállalaté volt, amely mentéseket is végez.

A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A légügyi hatóság a nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálatot indított az ügyben.

Az 5895 méter magas Kilimandzsáró Észak-Tanzániában, a kenyai határ közelében található, és évente több ezer turistát vonz. Bár a terep gyakorlott hegymászók számára nem számít különösen nehéznek, a magaslati betegség gyakran okoz problémát. A hatóságok szerint légi balesetek ritkán fordulnak elő a térségben. Legutóbb 2008-ban történt hasonló eset, amikor egy helikopterszerencsétlenségben négy ember vesztette életét.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

