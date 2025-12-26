Állandó tűz alatt a kulcsfontosságú ukrán régió: harmadik országok hajóit érte orosz támadás

Moszkva az elmúlt hetekben egyre gyakrabban támadja Dél-Ukrajna, elsősorban Odessza térségét. Ukrán tisztviselők szerint Oroszország célja, hogy elvágja az országot a Fekete-tengertől, és pánikot keltsen a lakosság körében.

A pénteki csapásokban senki sem sérült meg. Az odesszai régióban ugyanakkor áramkimaradások keletkeztek, és gabonasilók, illetve polgári raktárak rongálódtak meg – írta Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes a Telegramon.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy a drónok egy mozdonyt és egy teherkocsit is megrongáltak az északnyugat-ukrajnai Kovel vasútállomásán, amely mintegy 60 kilométerre fekszik a lengyel határtól.

Az orosz terror ellenére Ukrajna logisztikai rendszere továbbra is működik

– hangsúlyozta Kuleba.

