Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa

A háború legnagyobb fordulata

2025-ben látványos, számottevő és egyértelmű fordulat állt be az ukrajnai háborúban: Donald Trump republikánus politikus ismét beült a Fehér Házba és elődjéhez képest

radikálisan új megközelítést kezdett el alkalmazni Ukrajna

és az orosz-ukrán háború kapcsán.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február 28-ai személyes találkozója valószínűleg a történelemkönyvekbe is be fog kerülni: azonnal bejárta a világsajtót, ahogy a két politikus a kamerák előtt, élőben üvöltözik egymással, miután JD Vance alelnök számonkérte az ukrán vezetőt, amiért szerinte nem mondott köszönetet az USA-nak az eddigi (többnyire Joe Biden által nyújtott) támogatásáért. A találkozó után Zelenszkij elnököt és az ukrán küldöttséget gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból.

Erős kontrasztot mutat ehhez képest a 2025. augusztus 15-ei, alaszkai Anchorage-ben tartott csúcstalálkozó, melyen az Egyesült Államok szabályosan kiterítette a vörös szőnyeget Vlagyimir Putyin orosz elnök elé, majd a két vezető széles mosollyal pózolt a kamerák előtt. A sajtónyilvános rész után a két elnök órákon át egyeztetett arról, hogy Oroszországnak, az Ukrajnát megtámadó agresszor államnak, milyen elképzelései vannak a háború lezárásáról és a megtámadott ország jövőjéről.

Miután Joe Biden demokrata elnök Oroszország diplomáciai elszigetelésére és katonai, gazdasági eszközökkel való legyőzésére törekedett, Donald Trump republikánus elnök idén augusztusban az Egyesült Államokba hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Fotó: Public Domain / Wikimedia Commons

Az év folyamán persze több személyes és telefonos tárgyalás is volt Trump és Zelenszkij, Trump és Putyin, illetve orosz és amerikai, valamint ukrán és amerikai, sőt még orosz és ukrán diplomáciai stábok közt, ezek közül volt, amely barátságos és konstruktív, volt, amely csalódott, bizalmatlan hangnemben zajlott.

A változás a Biden-elnökség után, Trump színrelépésével viszont akárhogy is nézzük, látványos:

a Biden-érában az Egyesült Államok körülbelül 170-190 milliárd dollárnyi támogatást adott Ukrajnának, gyakorlatilag ellentételezés nélkül, ebből 110 milliárd dollár volt fegyver, köztük nehézfegyverek és nagy hatótávolságú rakéták. Trump gyakorlatilag annyit tett, hogy engedélyezte a Biden-elnök által beígért fegyverszállítmányok folytatását, illetve lőszert, néhány rakétát küldött Kijevnek, de a republikánus elnök által újonnan kihelyezett közvetlen segítség maximum néhány százmillió dollárban mérhető, amerikai fegyverek immáron az európai NATO-országoktól (és Kanadától), közvetetten jutnak csak a frontra.

ebből 110 milliárd dollár volt fegyver, köztük nehézfegyverek és nagy hatótávolságú rakéták. Trump gyakorlatilag annyit tett, hogy engedélyezte a Biden-elnök által beígért fegyverszállítmányok folytatását, illetve lőszert, néhány rakétát küldött Kijevnek, Biden Oroszország teljes diplomáciai elszigetelésére, gazdasági megbénítására és katonai legyőzésére törekedett (sokszor inkább látványos, mintsem kellően hatékony eszközökkel), Trump úgy látja, Oroszországot ezekkel a módszerekkel nem lehet megállítani, Ukrajna nem tud nyerni, Moszkvával kompromisszumot kell elérni a háború befejezése érdekében.

Trump Oroszországnak gazdasági együttműködést (is) felajánlott, Zelenszkij elnökre pedig látványosan próbál nyomást gyakorolni, hogy fogadjon el egy olyan békét, amely Ukrajna számára súlyos áldozatokkal jár.

Az Egyesült Államok Ukrajna-politikája alapjaiban határozza meg nemcsak a háború menetét, hanem az egész ország sorsát, hiszen a világ legnagyobb gazdasági, politikai és katonai hatalmaként az USA-nak jelentős közvetett és közvetlen befolyása van a csataterekre, a nemzetközi politikára és magára Oroszországra is.

Mit tudunk az aktuális béketervről?

Steve Witkoff (J) amerikai küldött Emmanuel Macron francia elnökkel (B). Witkoff az ukrajnai béketeremtés központi figurájává vált az év során. Kritikusai szerint túlzottan engedékeny a Kreml-lel szemben, de Trump elnök védelmébe vette a tárgyalási technikáit. Fotó: MTI/AP pool/Markus Schreiber

Diplomáciai fronton számos tárgyalás történt, számos béketerv született, az események különösen felgyorsultak azóta, hogy novemberben kiderült, hogy Steve Witkoff, Trump főtárgyalója titkos béketervet rakott össze Oroszországgal. Ez azért is nagy fordulat volt, mert néhány héttel ezelőtt az elnök szankcionálta a legnagyobb orosz olajvállalatokat, a Lukoilt és a Rosznyeftet, majd úgy tűnt, akár még Tomahawk-rakétákat is adhat Ukrajnának. A béketervet azóta többször is áttárgyalták, revízionálták, átfogalmazták, a legutóbbi iterációját ennek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlenül karácsony előtt mutatta be.

A legfrissebb, 20 pontos, orosz-amerikai alapokon nyugvó, de Ukrajna és Amerika által alaposan módosított béketerv lényege a következő:

Ukrajna szuverén és önálló ország marad.

Oroszország és Ukrajna tűzszünetet hirdet, majd megnemtámadási szerződést köt egymással, melynek betartatását műholdas rendszerek és más automata eszközök ellenőrzik majd.

melynek betartatását műholdas rendszerek és más automata eszközök ellenőrzik majd. Ukrajna a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kap : a NATO katonai erővel védi meg Kijevet, ha Oroszország ismét megtámadja (Ukrajna pedig elveszti a garanciákat, ha megtámadja Oroszországot).

: a NATO katonai erővel védi meg Kijevet, ha Oroszország ismét megtámadja (Ukrajna pedig elveszti a garanciákat, ha megtámadja Oroszországot). Az ukrán haderő békeidőben fenntartott létszámát 800 ezer katonában limitálják.

Oroszország az orosz törvényekben is rögzített módon, illetve nemzetközi szerződésben is garantálja, hogy nem támadja meg Európát.

az orosz törvényekben is rögzített módon, illetve nemzetközi szerződésben is Ukrajna rövidtávon beléphet az EU-ba és a háború után kedvezményes hozzáférést kap az egységes piachoz.

és a háború után kedvezményes hozzáférést kap az egységes piachoz. Ukrajna segítséget kap az újjáépítésben az USA-tól, a Világbanktól és más nemzetközi szereplőktől. Ukrajna ennek költségeit 800 milliárd dollárban állapítja meg.

az USA-tól, a Világbanktól és más nemzetközi szereplőktől. Ukrajna ennek költségeit 800 milliárd dollárban állapítja meg. Ukrajna szabadkereskedelmi szerződést köt az USA-val.

Ukrajna nem lép be a NATO-ba és nem rendszeresít nukleáris fegyvert.

és nem rendszeresít nukleáris fegyvert. A zaporizzsjai atomerőmű közös ukrán-orosz-amerikai irányítás alatt marad , a fejlesztett áramból 50-50 arányban részesül Oroszország és Ukrajna.

, a fejlesztett áramból 50-50 arányban részesül Oroszország és Ukrajna. A frontvonalak befagynak Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyében, a vitatott térségben szabadkereskedelmi zónák jöhetnek létre.

a vitatott térségben szabadkereskedelmi zónák jöhetnek létre. Oroszország teljesen kivonja katonáit Dnyipropetrovszk, Mikolaiv, Harkiv és Szumi megyékből.

Oroszország nem fogja blokkolni a Fekete-tengert és a Dnyepert Ukrajna elől.

Teljes körű fogolycsere és a háború áldozatainak kompenzálása.

Ukrajna elnökválasztást tart , amint ez lehetséges.

, amint ez lehetséges. A békeszerződés betartatását egy nemzetközi testület ellenőrzi majd, melynek tagja Ukrajna, Európa, a NATO, Oroszország és az USA.

Ahhoz, hogy a szerződéstervezetből szerződés legyen, a feltételeket Moszkvának is el kell fogadnia.

Mit szólhat ehhez Oroszország?

Vlagyimir Putyin orosz elnök az év során többször is mutatkozott orosz EMR-mintás katonai gyakorlóban. Elemzők szerint az orosz vezető ezzel erőt akar demonstrálni ellenfeleivel szemben, illetve elköteleződését mutatja háborús céljainak megvalósítása felé. Fotó: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

A legfrissebb 20 pontos béketerv nem sokat változott az előző 20 pontos béketervhez képest, a területi kérdésekben engedett Ukrajna, erős utalást téve arra, hogy az említett „szabadkereskedelmi zóna” formájában lényegében de facto hajlandók lemondani az „annektált” öt ukrán megye megszállt részeiről.

Moszkva a fent említett feltételek közül viszont többet is implicit vagy explicit visszautasított korábban, ezért a legújabb béketerv elfogadása orosz résszről továbbra is valószínűtlen.

Az oroszok kifogásolták az elmúlt hetekben például a következő pontokat:

több orosz vezető is nyilatkozott arról, hogy az Ukrajnának biztosított, NATO 5. cikkelye szerinti biztonsági garanciák elfogadhatatlanok – ez szerintük olyan, mintha Ukrajnát bevennék a NATO-ba, az ország NATO-tagságának megakadályozása pedig a „különleges katonai művelet” egyik fő célkitűzése. A 800 ezer fős (de még a korábban felmerült 600 ezer fős) ukrán hadsereggel kapcsolatosan több orosz véleményvezér, vezető is arról beszélt, hogy ekkora katonai erő fenyegetést jelent, Kijev akár inváziót is kezdhet Oroszország határ menti térségei és a frissen „annektált” területek ellen. Oroszország korábban 60-120 ezer fős ukrán haderőkorlátot emlegetett, amely kizárólag belügyi feladatok ellátására lenne alkalmas (vagy még arra se). Oroszország számára a Donbasz teljes elfoglalása és a térség elismerése mint az Oroszországi Föderáció szerves és elidegeníthetetlen része az egyetlen elfogadható „kompromisszum” a területi kérdésekkel kapcsolatosan. A „szabadkereskedelmi zóna” ötletét korábban már egyértelműen visszadobták.

Oroszország érdeke továbbra is az, hogy minél több területet vigyenek Ukrajnából és minél gyengébb maradjon ez az ország hosszabb távon, így továbbra is kérdéses, hogy milyen kompromisszumokra lesznek hajlandók, ha úgy látják, katonai erővel ennél többet is el tudnak érni 2-5-10 év háborúzás után.

Mi a helyzet a fronton?

A frontvonalak állása 2025. december 12-én. Oroszország jelenleg Ukrajna körülbelül 20%-át tartja megszállva. Forrás: UK Ministry of Defence / X

Az 2025-ös év legfontosabb eseményei a frontvonalon a következők voltak:

az orosz hadsereg (észak-koreai segítséggel) kiűzte Oroszország Kurszk megyéjéből a térség nyugati szegletét megszálló ukrán hadsereget.

megyéjéből a térség nyugati szegletét megszálló ukrán hadsereget. Az orosz hadsereg limitált offenzívát indított Szumi megyében (Ukrajna északi részén), mely során elfoglaltak nagyjából egy tucat falut.

megyében (Ukrajna északi részén), mely során elfoglaltak nagyjából egy tucat falut. Az orosz hadsereg majdnem teljesen elfoglalta Közép-Donyeck egyik legfontosabb logisztikai központját, Pokrovszk várost és a környékbeli települések nagy részét.

Az orosz hadsereg limitált offenzívát indított a korábban szárazföldi műveletekben érintetlen Dnyipropetrovszk megyében.

megyében. Zaporizzsja megyében (délen) elérték az oroszok Huljajpole várost és megkezdték ennek ostromát.

várost és megkezdték ennek ostromát. Észak-Donyeck megyében az orosz csapatok megközelítették Liman városát.

városát. Harkiv keleti részén majdnem elfoglalták, majd pár nap alatt majdnem teljesen elvesztették az oroszok a regionális szempontból stratégiai fontossággal bíró Kupjanszk városát.

Vovcsanszk térségében (Észak-Harkiv) minimális előretörést értek el az orosz katonák, elfoglalva 2-3 falut a várostól nyugatra.

térségében (Észak-Harkiv) minimális előretörést értek el az orosz katonák, elfoglalva 2-3 falut a várostól nyugatra. Ukrajna végrehajtotta a Pókháló-hadművelet névre keresztelt titkosszolgálati akciót, mely során az orosz stratégiai bombázóflotta kb. 5-10%-át harcképtelenné tették.

Ukrajna és Oroszország folyamatosan támadták egymás háttérországát többé-kevésbé sikeresen: a kijevi erők számos orosz olajipari létesítményt, hadiipari központot és kikötőt megrongáltak, Oroszország pedig az ukrán polgári és katonai gyártókapacitásban és energiaellátó-infrastruktúrában mért súlyos károkat.

Mit jelent mindez a háború szempontjából?

A kezdeményezés egyértelműen Oroszországé a fronton, de óriási áttörést, rohamosan beinduló offenzívát továbbra sem láthatunk. Kupjanszk kivételével a frontszakasz minden pontján lassú előretörést értek el az orosz csapatok.

Kupjanszk kivételével a frontszakasz minden pontján lassú előretörést értek el az orosz csapatok. Ukrajna területének kb. 19%-át tartotta megszállva az orosz hadsereg az év elején, ezt az év végére kb. 20%-ra tudták felhúzni. Magyarul tehát az orosz területszerzés egy év alatt még a legbőkezűbb becslések szerint is alig 1%.

Mindkét oldalon masszív mennyiségű hadianyagot és rengeteg embert vesztettek a harcló felek – ennek pontos mértékéről csak találgatni lehet, de emberéletekben százezres nagyságrendekről beszélünk.

Ukrajna külföldi támogatása rohamosan lecsökkent (főleg Amerika „visszalépése” miatt), ugyanakkor a fronton látható orosz harci Ladák és lovasrohamok alapján erősen arra lehet következtetni, hogy az orosz haderő eszközanyag-utánpótlásával (főleg szárazföldi harcjárművek tekintetében) szintén egyre komolyabb gondok vannak.

Mi várható 2026-ban?

Új-Oroszország, "Novorosszija," a kelet-ukrajnai orosz lázadók által igényelt ukrán és moldovai területek kiterjedése. A mostani harctéri dinamika alapján nem várható, hogy Oroszország a közeljövőben meg tudja hódítani ezeket az ukrán (és moldovai) megyéket, de Moszkva számára valószínűleg e területek annektálása lenne a háború "ideális" kimenetele. Forrás: Wikimedia Commons

A tárgyalások jelenlegi dinamikája alapján van rá reális esély, hogy 2026-ban véget ér a háború, azt azonban nem lehet biztosra venni, hogy rövidtávon eredményre vezet a jelenlegi dialógus.

Ahogy fentebb is írtuk: a fő probléma továbbra is az, hogy a lényegi kérdésekről – Ukrajna megszállt területeinek jövője, az ukrán hadsereg képességeinek korlátozása, az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák – igazából 2022 óta nem sikerül megállapodni és továbbra sem látszik, hogy sikerül majd ezekben a kérdésekben Oroszország és Ukrajna számára egyaránt elfogadható kompromisszumra jutni.

Az orosz hadsereg közben lassan, de biztosan tovább nyomul a fronton: a 2026-os év fő célpontja valószínűleg Kosztyantynivka, Huljajpole, Kupjanszk és talán Liman elfoglalása lesz.

A konfliktus eddigi dinamikája alapján nagyon valószínűtlen, hogy a jövő évben az orosz erők el tudnák foglalni Donyeck de facto központját, Kramatorszk és Szlovjanszk városokat,

kivéve, ha Ukrajnát olyan belpolitikai botrány, vagy katonai kudarc rázza meg, amely miatt gyorsan összeomlik az ukrán haderő működési rendszere.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szinte biztosan úgy látja, hogy Oroszország képes jelenlegi erőforrásaiból (Irán és Észak-Korea támogatásával, Kína hallgatólagos beleegyezésével) a végtelenségig húzni a háborút, nyugati szakértők tömkelege látja viszont úgy, hogy Ukrajna támogatásának fokozásával és további, Oroszország elleni szankciókkal kiegyenlítettibbek lennének az erőviszonyok. Ahhoz viszont, hogy a Nyugat érdemben nyomást gyakoroljon Oroszországra, láthatóan nincs meg a politikai akarat - a Kreml pedig világosan azzal számol, hogy a jövőben Kijev nemzetközi támogatása folyamatosan erodálódni fog, Ukrajna pedig nem lesz képes hosszútávon ellenállni, ha egyedül marad.

Egy biztos: amíg Oroszország úgy látja, hosszabb távon többet nyernek a háborúval, mint amennyit rövid távon veszítenek, amíg a Kreml azt látja, hogy akár 2, akár 5, akár 10 éven belül reális cél Ukrajna megsemmisítése, addig folytatni fogják a háborút. A Donbasz elfoglalása és Ukrajna lefegyverzése Putyin szemében abszolút nem "maximalista" cél, ahogy ezt számos nyugati elemző megállapította, hanem minimum elfogadható eredmény.

Címlapkép forrása: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images