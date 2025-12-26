  • Megjelenítés
Karácsony másnapján is üzent a világnak Leó pápa
Globál

Karácsony másnapján is üzent a világnak Leó pápa

MTI
A vértanú Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik. Az nagyobb erő, mint a fegyvereké - mondta XIV. Leó pápa karácsony második napján az apostoli paloták Szent Péter térre néző ablakából.

pápa az egyház első vértanúja ünnepnapján Szent István közbenjárását kérte azoknak a keresztény közösségeknek a támogatására, akik a leginkább szenvednek hitvallásukért. XIV. Leó pápa december 25-én mondott karácsonyi üzenetében is a világ különböző részein háborúk, vallási üldözés, terrorizmus miatt szenvedők között az első helyre azokat a keresztényeket tette, akik a Közel-Keleten élnek, és akikkel nemrég libanoni apostoli útja során találkozott.

Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik

- mondta XIV. Leó.

Az egyházfő az első században megkövezett Szent István mártírhalálát a világra és a világosságra jövetel, az újjászületés, a hit meglátása jelképének nevezte. Hangoztatta, hogy egy ember se dönt saját világra jöveteléről, de élete során többször is olyan helyzetben találja magát, amelyben a világosságot kell választania.

Még több Globál

Még soha nem exportált ennyi fegyvert Nagy-Britannia

Nagy robbanás történt a déli ima idején, öten meghaltak

Mostantól könnyen megismerhetik a dél-koreaiak az észak-koreai állami propagandát

"Nincsen hatalom, amely felül tud kerekedni Isten tettein. Akárhol is a világban, van, aki az igazságosságot választja, még ha magas is az ára, van, aki a békét saját félelmei elé helyezi, van, aki a szegényeket szolgálja saját maga helyett" - jelentette ki XIV. Leó.

Hangsúlyozta, hogy a mai világ bizonytalanságában és szenvedései közepette az öröm lehetetlennek tűnik, mivel "aki ma a békében hisz, és Jézus és a mártírok fegyvertelen útját választotta, gyakran gúny tárgyává válik, kitaszítják a közbeszédből, és nem ritkán azzal vádolják, hogy a vetélytársaknak és az ellenségnek kedvez. A keresztényeknek azonban nincsenek ellenségei, hanem fivérei és nővérei, akik azok maradnak akkor is, amikor nem értik meg egymást" - jelentette ki.

Úgy vélte, Szent István halálakor megbocsátott gyilkosainak, ami nagyobb erő volt, mint a fegyvereké. XIV. Leó megjegyezte:

a megbocsátás ingyenes, mindenki szívében megtalálható, akármikor aktiválható, és ellenállhatatlan kommunikációs ereje van, amikor valaki másképpen tekint testvérére, figyelmet és elismerést fordítva rá.

A napsütötte Szent Péter téren többen hallgatták a pápa szavait, mint december 25-én, amikor az esőben huszonhatezren gyűltek össze.

Kapcsolódó cikkünk

Megosztotta első karácsonyi üzenetét XIV. Leó pápa

"Nagy szomorúságot okoz" - megszólalt a pápa a béke esélyeiről

Olyan bejelentést tett XIV. Leó pápa, amire még nem volt példa – Magyarokat is érint

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility