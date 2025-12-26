Karácsony másnapján is üzent a világnak Leó pápa

pápa az egyház első vértanúja ünnepnapján Szent István közbenjárását kérte azoknak a keresztény közösségeknek a támogatására, akik a leginkább szenvednek hitvallásukért. XIV. Leó pápa december 25-én mondott karácsonyi üzenetében is a világ különböző részein háborúk, vallási üldözés, terrorizmus miatt szenvedők között az első helyre azokat a keresztényeket tette, akik a Közel-Keleten élnek, és akikkel nemrég libanoni apostoli útja során találkozott.
Szent István szelídsége, bátorsága és megbocsátása kísérje mindazokat, akik konfliktushelyzetekben a párbeszédet, megbékélést és a békét ösztönzik
- mondta XIV. Leó.
Az egyházfő az első században megkövezett Szent István mártírhalálát a világra és a világosságra jövetel, az újjászületés, a hit meglátása jelképének nevezte. Hangoztatta, hogy egy ember se dönt saját világra jöveteléről, de élete során többször is olyan helyzetben találja magát, amelyben a világosságot kell választania.
"Nincsen hatalom, amely felül tud kerekedni Isten tettein. Akárhol is a világban, van, aki az igazságosságot választja, még ha magas is az ára, van, aki a békét saját félelmei elé helyezi, van, aki a szegényeket szolgálja saját maga helyett" - jelentette ki XIV. Leó.
Hangsúlyozta, hogy a mai világ bizonytalanságában és szenvedései közepette az öröm lehetetlennek tűnik, mivel "aki ma a békében hisz, és Jézus és a mártírok fegyvertelen útját választotta, gyakran gúny tárgyává válik, kitaszítják a közbeszédből, és nem ritkán azzal vádolják, hogy a vetélytársaknak és az ellenségnek kedvez. A keresztényeknek azonban nincsenek ellenségei, hanem fivérei és nővérei, akik azok maradnak akkor is, amikor nem értik meg egymást" - jelentette ki.
Úgy vélte, Szent István halálakor megbocsátott gyilkosainak, ami nagyobb erő volt, mint a fegyvereké. XIV. Leó megjegyezte:
a megbocsátás ingyenes, mindenki szívében megtalálható, akármikor aktiválható, és ellenállhatatlan kommunikációs ereje van, amikor valaki másképpen tekint testvérére, figyelmet és elismerést fordítva rá.
A napsütötte Szent Péter téren többen hallgatták a pápa szavait, mint december 25-én, amikor az esőben huszonhatezren gyűltek össze.
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
