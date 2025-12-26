Karácsonyi provokáció Lengyelország ellen: rejtélyes objektumok léptek a légtérbe, vadászgépeket kellett riasztani

A lengyel hadsereg csütörtökön közölte:
Ma reggel a Balti-tenger nemzetközi vizein lengyel vadászgépek elfogtak, vizuálisan azonosítottak és kikísértek a felelősségi területükről egy orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér határán repült.
A lengyel Nemzetbiztonsági Iroda tájékoztatása szerint
csütörtökre virradóra Belarusz felől több tucat objektum lépett be a lengyel légtérbe.
Az eddig megtalált négy tárgy nagy valószínűséggel csempészballon lehetett. A hivatal hangsúlyozta, hogy a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszak, az orosz repülőgép balti-tengeri tevékenysége, valamint a Litvániában nemrég történt hasonló esetek arra utalhatnak: csempészakciónak álcázott provokációról lehet szó.
A Fehéroroszországból érkező csempészballonok korábban is több alkalommal megzavarták a litván légi forgalmat, és a vilniusi repülőtér ideiglenes lezárásához vezettek. Litvánia szerint ezeket cigarettacsempészek küldik, és az Oroszországgal szoros szövetségben álló Fehéroroszország hibrid támadásának minősülnek. Minszk tagadja a felelősségét.
A lengyel hadsereg közlése szerint a Belarusszal határos északkeleti Podlasie régió feletti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől.
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
