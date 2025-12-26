  • Megjelenítés
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Globál

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Portfolio
Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt. A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be, de a tüzet azóta eloltották. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán konfliktus eseményeivel.
Megosztás

Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa

Az ukrajnai háború legnagyobb fordulata idén egyértelműen nem a frontvonalon, hanem a Fehér Házban történt: Donald Trump elnök átvette a hatalmat az Egyesült Államok felett, ezzel gyökeres változás állt be Washington Ukrajna-politikájában. Amerika többé nem küldi korlátlanul, kvázi-bérmentve a fegyvereket, pénzt és szakértelmet Ukrajnába, emellett az amerikai diplomaták Moszkvával is egyeztetni kezdtek, azzal a céllal, hogy sikerüljön valamilyen kompromisszumot kialkudni, amely a háború lezáráshoz vezet. Az események az év végére kifejezetten felgyorsultak: majdhogynem mindennapossá váltak az orosz-amerikai és ukrán-amerikai tárgyalások, de továbbra is erősen kérdéses, hogy sikerül-e érdemi áttörést elérni a háború lezárása felé a közeljövőben. Egyelőre csupán az jelenthető ki 100%-os bizonyossággal, hogy Trump-féle, ukrajnai háború kapcsán bekövetkezett hatalmas diplomáciai, politikai és katonai fordulat egyike az év 10 legnagyobb sztorijának.

Tovább a cikkhez
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Megosztás

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt. A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be, de a tüzet azóta eloltották.

Kapcsolódó cikkünk

Előbukkant a legújabb béketerv, Moszkva Európát sem támadhatná – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2025, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók
Megtalálták a fekete dobozt: kiderült, mi végzett a vezérkari főnökkel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility