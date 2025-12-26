Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Az ukrajnai háború legnagyobb fordulata idén egyértelműen nem a frontvonalon, hanem a Fehér Házban történt: Donald Trump elnök átvette a hatalmat az Egyesült Államok felett, ezzel gyökeres változás állt be Washington Ukrajna-politikájában. Amerika többé nem küldi korlátlanul, kvázi-bérmentve a fegyvereket, pénzt és szakértelmet Ukrajnába, emellett az amerikai diplomaták Moszkvával is egyeztetni kezdtek, azzal a céllal, hogy sikerüljön valamilyen kompromisszumot kialkudni, amely a háború lezáráshoz vezet. Az események az év végére kifejezetten felgyorsultak: majdhogynem mindennapossá váltak az orosz-amerikai és ukrán-amerikai tárgyalások, de továbbra is erősen kérdéses, hogy sikerül-e érdemi áttörést elérni a háború lezárása felé a közeljövőben. Egyelőre csupán az jelenthető ki 100%-os bizonyossággal, hogy Trump-féle, ukrajnai háború kapcsán bekövetkezett hatalmas diplomáciai, politikai és katonai fordulat egyike az év 10 legnagyobb sztorijának.
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt. A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be, de a tüzet azóta eloltották.
Történelmi időket élünk.
