Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Portfolio
Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő bejelentette, hogy a közeljövőben személyesen találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel. Sok minden eldőlhet még újév előtt – írta Zelenszkij.
Elfogták az FSZB bérgyilkosát Kijevben

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elfogott egy közép-ázsiai országból származó férfit, akit azzal vádolnak, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megbízásából meg akarta gyilkolni az ukrán katonai hírszerzés egy tisztjét.

A gyanúsított turistaként utazott Ukrajnába, az FSZB pedig állítólag 50 ezer dollárnyi összeget ajánlott neki, ha megöli az ukrán tisztet.

(Ukrinform)

Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója egy interjúban elmondta, négy európai ország már jelezte, hajlandó lenne katonákat küldeni Ukrajnába – írja az RBC-Ukraine.

Tovább a cikkhez
Elesett Koszivceve

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Koszivceve települést Zaporizzsja megyében.

(TASZSZ)

Zárt ajtók mögött mondta ki Putyin: ez a terület a miénk, és kész

A Kommerszant orosz lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök üzletembereknek december 24-én azt mondta, Moszkva hajlandó lenne bizonyos elfoglalt területekről lemondani Ukrajna javára, de csak a Donbasz még meg nem szállt részeiért cserébe – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
A Lukoil volgográdi olajfinomítóját támadták az ukrán drónok

Péntekre virradóra ukrán dróntámadás érte a Lukoil volgográdi olajfinomítóját.

Andrej Boncsarov volgográdi kormányzó szerint a támadást visszaverték, sérültek nincsenek, anyagi kár nem keletkezett.

Telegram-csatornák szerint mintegy 20 robbanást hallottak Volgográdban, és 10 ukrán drón megsemmisült.

A volgográdi olajfinomítót nem először éri ukrán dróntámadás.

Az orosz védelmi minisztérium péntek reggel összesen 77 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók felett.

(Ukrinform)

Temrjuk kikötőjét érte ukrán dróntámadás

Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt.

A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be.

Péntekre a tüzet eloltották.

(Reuters)

99 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjszaka

Az ukrán légierő közlése szerint péntekre virradóra Oroszország összesen 99 drónt indított Ukrajna ellen, amelyből az ukrán légvédelem 73-at semlegesített.

(Ukrinform)

Állandó tűz alatt a kulcsfontosságú ukrán régió: harmadik országok hajóit érte orosz támadás

Orosz dróntámadások rongáltak meg szlovák, palaui és libériai lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajókat Odessza, illetve Mikolajiv megye kikötőiben éjszaka – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij bejelentette: a közeljövőben találkozhat Trumppal

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő bejelentette, hogy a közeljövőben személyesen találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel.

Megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben. Sok minden eldőlhet még újév előtt

– írta Zelenszkij.

(Telegram)

Karácsonyi provokáció Lengyelország ellen: rejtélyes objektumok léptek a légtérbe, vadászgépeket kellett riasztani

Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép elfogására a Balti-tenger felett, miközben a csütörtökre virradó éjszaka folyamán több tucat azonosítatlan tárgy lépett be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A lengyel hatóságok szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak – írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa

Az ukrajnai háború legnagyobb fordulata idén egyértelműen nem a frontvonalon, hanem a Fehér Házban történt: Donald Trump elnök átvette a hatalmat az Egyesült Államok felett, ezzel gyökeres változás állt be Washington Ukrajna-politikájában. Amerika többé nem küldi korlátlanul, kvázi-bérmentve a fegyvereket, pénzt és szakértelmet Ukrajnába, emellett az amerikai diplomaták Moszkvával is egyeztetni kezdtek, azzal a céllal, hogy sikerüljön valamilyen kompromisszumot kialkudni, amely a háború lezáráshoz vezet. Az események az év végére kifejezetten felgyorsultak: majdhogynem mindennapossá váltak az orosz-amerikai és ukrán-amerikai tárgyalások, de továbbra is erősen kérdéses, hogy sikerül-e érdemi áttörést elérni a háború lezárása felé a közeljövőben. Egyelőre csupán az jelenthető ki 100%-os bizonyossággal, hogy Trump-féle, ukrajnai háború kapcsán bekövetkezett hatalmas diplomáciai, politikai és katonai fordulat egyike az év 10 legnagyobb sztorijának.

Tovább a cikkhez
Lengyelország vadászgépeket küldött, hogy elfogjanak egy orosz felderítő repülőgépet, amely a Balti-tenger felett a légterének közelében repült. Két kőolajtermék-tartály gyulladt ki csütörtökön a dél-oroszországi Temrjuk kikötőjében, miután a Krasznodari határterület regionális hatóságai szerint ukrán dróntámadás történt. A lángok mintegy 2000 négyzetméteres területet borítottak be, de a tüzet azóta eloltották.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2025, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images

