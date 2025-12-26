Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, Zelenszkij hamarosan találkozhat Trumppal – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elfogott egy közép-ázsiai országból származó férfit, akit azzal vádolnak, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) megbízásából meg akarta gyilkolni az ukrán katonai hírszerzés egy tisztjét.

A gyanúsított turistaként utazott Ukrajnába, az FSZB pedig állítólag 50 ezer dollárnyi összeget ajánlott neki, ha megöli az ukrán tisztet.

(Ukrinform)