Andrej Kolesznyikov, a Kommerszant Kremlhez rendelt tudósítója szerint Putyin december 24-én este zárt körben vezető orosz üzletemberekkel találkozott az elnöki hivatalban.

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy az orosz fél továbbra is kész az Anchorage-ban tett engedményekre. Más szóval, „a Donbasz a miénk”

– írta a lap, utalva Putyin és Donald Trump amerikai elnök augusztusban az alaszkai Anchorage-ban zajlott találkozójára.

A Kommerszant szerint tehát Putyin a Donbasz egészét akarja, ugyanakkor „az orosz fél részéről nincs kizárva részleges területcsere”.

A Donbasznak vagy Donyeck-medencének nevezett térség Ukrajna két legkeletibb megyéjéből, Donyeckből és Luhanszkból tevődik össze. Míg Luhanszk megye már szinte egésze orosz kézen van, Donyeck megye nyugati erődvárosai – Kramatorsz, Szlovjanszk – még ukrán ellenőrzés alatt állnak. Mivel e városok fontos szerepet játszanak a távolabbi ukrán területek védelmében, Kijev nem hajlandó belemenni a terület átadásába.

A Kommerszant szerint Putyin az üzletembereknek a zaporizzsjai atomerőmű kérdését is felvetette. Európa legnagyobb nukleáris erőműve a háború kezdete óta orosz kézen van, de az Egyesült Államok azt javasolja, vegyék amerikai ellenőrzés alá.

Az orosz elnök szerint megvitatták az amerikai féllel, hogy az erőmű közös orosz–amerikai vezetés alá kerüljön.

Emellett Washington kifejezte érdeklődését, hogy kriptót bányásszanak az erőmű közelében, illetve azt kérte, hogy a létesítmény részben Ukrajnát is lássa el árammal.

