  • Megjelenítés
Zárt ajtók mögött mondta ki Putyin: ez a terület a miénk, és kész
Globál

Zárt ajtók mögött mondta ki Putyin: ez a terület a miénk, és kész

Portfolio
A Kommerszant orosz lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök üzletembereknek december 24-én azt mondta, Moszkva hajlandó lenne bizonyos elfoglalt területekről lemondani Ukrajna javára, de csak a Donbasz még meg nem szállt részeiért cserébe – írja a Reuters.

Andrej Kolesznyikov, a Kommerszant Kremlhez rendelt tudósítója szerint Putyin december 24-én este zárt körben vezető orosz üzletemberekkel találkozott az elnöki hivatalban.

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy az orosz fél továbbra is kész az Anchorage-ban tett engedményekre. Más szóval, „a Donbasz a miénk”

– írta a lap, utalva Putyin és Donald Trump amerikai elnök augusztusban az alaszkai Anchorage-ban zajlott találkozójára.

A Kommerszant szerint tehát Putyin a Donbasz egészét akarja, ugyanakkor „az orosz fél részéről nincs kizárva részleges területcsere”.

Még több Globál

Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken

Négy európai ország küldhet katonákat Ukrajnába – Az ukrán elnöki tanácsadó megnevezte ezeket

Állandó tűz alatt a kulcsfontosságú ukrán régió: harmadik országok hajóit érte orosz támadás

A Donbasznak vagy Donyeck-medencének nevezett térség Ukrajna két legkeletibb megyéjéből, Donyeckből és Luhanszkból tevődik össze. Míg Luhanszk megye már szinte egésze orosz kézen van, Donyeck megye nyugati erődvárosai – Kramatorsz, Szlovjanszk – még ukrán ellenőrzés alatt állnak. Mivel e városok fontos szerepet játszanak a távolabbi ukrán területek védelmében, Kijev nem hajlandó belemenni a terület átadásába.

A Kommerszant szerint Putyin az üzletembereknek a zaporizzsjai atomerőmű kérdését is felvetette. Európa legnagyobb nukleáris erőműve a háború kezdete óta orosz kézen van, de az Egyesült Államok azt javasolja, vegyék amerikai ellenőrzés alá.

Az orosz elnök szerint megvitatták az amerikai féllel, hogy az erőmű közös orosz–amerikai vezetés alá kerüljön.

Emellett Washington kifejezte érdeklődését, hogy kriptót bányásszanak az erőmű közelében, illetve azt kérte, hogy a létesítmény részben Ukrajnát is lássa el árammal.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Kimondta a Kreml: Moszkva hajlandó írásba adni, hogy Kelet-Európának nem kell katonai támadástól félnie
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility