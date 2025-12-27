Erős földrengés rázta meg Tajvant

A tajvani meteorológiai szolgálat közlése szerint a rengés epicentruma a sziget északkeleti partjai közelében, Yilan városától mintegy 32 kilométerre, a tenger alatt volt. A földmozgás 73 kilométeres mélységben keletkezett.
A földrengést Tajpejben is erősen érezték, az épületek megrázkódtak.
A városvezetés tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett jelentés komolyabb károkról. Az Országos Tűzoltóság közölte, hogy a károk felmérése jelenleg is folyamatban van.
Az már tudható, hogy cunami veszélye nem fenyeget.
A világ legfontosabb chipgyártó vállalata, a tajvani TSMC közölte: a munkavédelmi rendszerek valamennyi létesítményükben rendeltetésszerűen működnek, jelenleg a vészhelyzeti eljárásoknak megfelelően kültéri evakuálást és létszámellenőrzést hajtanak végre.
Tajvan két tektonikus lemez határán fekszik, ezért a szigeten gyakran fordulnak elő földrengések. 2016-ban egy dél-tajvani rengésnek több mint száz halálos áldozata volt, 1999-ben pedig egy 7,3-as erősségű földmozgás több mint kétezer ember életét követelte.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
