Kemény kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől

Rutte a német dpa hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok az Európai Unión belüli növekvő kételyek ellenére is megbízható támasza marad a kontinens biztonságának.
A NATO-főtitkár elmondta,
meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben kiáll a szövetség mellett,
és szerinte nem indokolt az Amerikától való teljes védelmi függetlenségre törekedni.
Rutte szerint Európának valóban nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, és növelnie kell védelmi kiadásait. Mindezt azonban az Egyesült Államokkal együttműködésben, a transzatlanti kereteken belül kell megtennie, nem pedig azokon kívül.
A főtitkár Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének kijelentéseire reagált. Weber nemrég kétségét fejezte ki afelől, hogy Európa hosszú távon is számíthat-e Washingtonra az amerikai belpolitikai bizonytalanság közepette, és arról beszélt, hogy
az uniónak fel kell készülnie önállóbb cselekvésre, valamint európai zászló alatt szolgáló katonákra lesz szükség az ukrajnai rendezés részeként.
A vita egy szélesebb, az európai stratégiai autonómiáról szóló diskurzus része, miközben az EU növeli védelmi kiadásait, és egy egyre kiszámíthatatlanabb geopolitikai környezetre készül. Rutte ugyanakkor óva intett attól, hogy ezeket az erőfeszítéseket a NATO-tól való leválásként értelmezzék, és rámutatott: a szövetség gazdasági és katonai erejének jelentős része továbbra is az EU-n kívül, mindenekelőtt az Egyesült Államokban található, ezért a transzatlanti együttműködés továbbra is nélkülözhetetlen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Államtitkár: napokon belül 101 új mentőautó áll szolgálatba Magyarországon
9 milliárd forint értékben.
Szörnyű adat jött Iránból
Egy év alatt kétszeresére nőtt a kivégzések száma.
Megszólalt Zelenszkij: nagy reményeket fűz a közelgő találkozóhoz Trumppal
Bízik benne, hogy sikerül közelebb kerülni a háború lezárásához.
Fintech csillagok és banki innovátorok harca - Ezek voltak 2025 legnagyobb sztorijai
Csokorba gyűjtöttük az egész évet meghatározó fintech sztorikat.
Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben
Súlyos felszerelési hiányokkal küzd a hadsereg.
Drasztikus változás jöhet a nyugdíjaknál Németországban, átfogó reformot sürgetnek
A szövetségi kancellária vezetője szerint fenntarthatatlan a jelenlegi rendszer.
Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra
A hónapban járt volna le.
Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor
Informatikai rendszerátállás miatt.
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.