Kemény kijelentés érkezett a NATO vezetőjétől

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint nincs szükség arra, hogy Európa katonailag elszakadjon az Egyesült Államoktól, mert Washington továbbra is megbízható biztonsági partner marad - írta meg a Politico.

Rutte a német dpa hírügynökségnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok az Európai Unión belüli növekvő kételyek ellenére is megbízható támasza marad a kontinens biztonságának.

A NATO-főtitkár elmondta,

meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben kiáll a szövetség mellett,

és szerinte nem indokolt az Amerikától való teljes védelmi függetlenségre törekedni.

Rutte szerint Európának valóban nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, és növelnie kell védelmi kiadásait. Mindezt azonban az Egyesült Államokkal együttműködésben, a transzatlanti kereteken belül kell megtennie, nem pedig azokon kívül.

A főtitkár Manfred Webernek, az Európai Néppárt vezetőjének kijelentéseire reagált. Weber nemrég kétségét fejezte ki afelől, hogy Európa hosszú távon is számíthat-e Washingtonra az amerikai belpolitikai bizonytalanság közepette, és arról beszélt, hogy

az uniónak fel kell készülnie önállóbb cselekvésre, valamint európai zászló alatt szolgáló katonákra lesz szükség az ukrajnai rendezés részeként.

A vita egy szélesebb, az európai stratégiai autonómiáról szóló diskurzus része, miközben az EU növeli védelmi kiadásait, és egy egyre kiszámíthatatlanabb geopolitikai környezetre készül. Rutte ugyanakkor óva intett attól, hogy ezeket az erőfeszítéseket a NATO-tól való leválásként értelmezzék, és rámutatott: a szövetség gazdasági és katonai erejének jelentős része továbbra is az EU-n kívül, mindenekelőtt az Egyesült Államokban található, ezért a transzatlanti együttműködés továbbra is nélkülözhetetlen.

