Szörnyű adat jött Iránból
Idén legalább 1922 embert végeztek ki Iránban, ami több mint kétszerese a tavalyi számnak – derül ki a HRANA (Human Rights Activists News Agency) legfrissebb jelentéséből. Ez az elmúlt húsz év legmagasabb értéke, egyes jogvédő szervezetek szerint azonban a valós adat ennél is magasabb lehet - írja a Telegraph.

A kivégzések száma a júniusi, tizenkét napig tartó, Izrael elleni fegyveres konfliktus után ugrott meg látványosan. Míg korábban havonta alig valamivel több mint száz halálos ítéletet hajtottak végre, novemberben ez a szám már meghaladta a háromszázat.

Az Iráni Nemzeti Ellenállási Tanács szóvivője szerint a konfliktus rávilágított a rezsim gyengeségeire, ezért

a kormányzat a belső elnyomás fokozásával próbálja fenntartani a hatalmát.

Úgy fogalmazott, hogy az országban rendkívül feszült a helyzet, amely bármikor robbanáshoz vezethet.

A kivégzések jelentős része kémkedéssel vádolt személyeket érint. Augusztusban az iráni igazságügyi hatóság vezetője kijelentette, hogy határozottan fellépnek a feltételezett kémek ellen. Azóta számos embert végeztek ki azzal a váddal, hogy az izraeli titkosszolgálatnak, a Moszadnak dolgoztak.

December 20-án egy 27 éves építészhallgatót, Aghil Keshavarzt végezték ki. Az oslói székhelyű Iran Human Rights jogvédő szervezet szerint a fiatal férfi kínzás hatására vallotta be, hogy Izraelnek kémkedett.

Irán a világ legtöbb kivégzést végrehajtó országa a lakosságarányos adatokat tekintve.

Az 1979-es iszlám forradalom után, a nyolcvanas és kilencvenes években, valamint az irak-iráni háború idején is sor került tömeges kivégzésekre. Emberi jogi szervezetek szerint azonban az elmúlt három évtizedben nem tapasztaltak a mostanihoz hasonló intenzitást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

