Ukrán állami szervek estek egymásnak
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közlése szerint az Állami Védelmi Igazgatóság munkatársai akadályozták nyomozóit egy, parlamenti képviselőket érintő korrupciós ügy helyszíni vizsgálata közben, többek között a mozgásuk korlátozásával, amit a hivatal jogsértésnek tart - írja a Politico.

Az ügyben a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) felügyelete mellett folyik a nyomozás. A hatóságok nem közölték, ki adott utasítást a beavatkozásra, és azt sem árulták el, meddig tartott az akadályoztatás.

Az incidens akkor történt, amikor a korrupcióellenes szervek kiterjesztették a Verhovna Rada képviselőit érintő vesztegetési ügy vizsgálatát. A NABU és a SAP szombaton jelentette be, hogy lelepleztek egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek aktív parlamenti képviselők is tagjai lehettek.

A gyanú szerint a törvényhozók pénzért vállalták, hogy bizonyos parlamenti döntéseknél előre egyeztetett módon szavaznak.

A nyomozók úgy vélik, a rendszer szervezetten működött, és további közvetítők is bekapcsolódhattak.

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett képviselők nevét. Azt ígérik, hogy további részleteket csak a nyomozati cselekmények lezárása után ismertetnek. Az ügyészség több parlamenti szavazást, valamint az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges jogtalan előnyöket vizsgálja.

A NABU-t a 2014-es Majdan-forradalmat követően hozták létre, és Kijev nyugati partnerei az ukrán korrupcióellenes intézményrendszer egyik központi pillérének tekintik. Munkájának bármilyen akadályozása várhatóan komoly aggodalmat vált ki, különösen most, amikor Ukrajna az uniós csatlakozási törekvések mellett igyekszik bizonyítani a jogállamisági reformok terén elért eredményeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

