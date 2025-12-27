Ukrán állami szervek estek egymásnak

Az ügyben a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) felügyelete mellett folyik a nyomozás. A hatóságok nem közölték, ki adott utasítást a beavatkozásra, és azt sem árulták el, meddig tartott az akadályoztatás.
Az incidens akkor történt, amikor a korrupcióellenes szervek kiterjesztették a Verhovna Rada képviselőit érintő vesztegetési ügy vizsgálatát. A NABU és a SAP szombaton jelentette be, hogy lelepleztek egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek aktív parlamenti képviselők is tagjai lehettek.
A gyanú szerint a törvényhozók pénzért vállalták, hogy bizonyos parlamenti döntéseknél előre egyeztetett módon szavaznak.
A nyomozók úgy vélik, a rendszer szervezetten működött, és további közvetítők is bekapcsolódhattak.
A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett képviselők nevét. Azt ígérik, hogy további részleteket csak a nyomozati cselekmények lezárása után ismertetnek. Az ügyészség több parlamenti szavazást, valamint az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges jogtalan előnyöket vizsgálja.
A NABU-t a 2014-es Majdan-forradalmat követően hozták létre, és Kijev nyugati partnerei az ukrán korrupcióellenes intézményrendszer egyik központi pillérének tekintik. Munkájának bármilyen akadályozása várhatóan komoly aggodalmat vált ki, különösen most, amikor Ukrajna az uniós csatlakozási törekvések mellett igyekszik bizonyítani a jogállamisági reformok terén elért eredményeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Államtitkár: napokon belül 101 új mentőautó áll szolgálatba Magyarországon
9 milliárd forint értékben.
Szörnyű adat jött Iránból
Egy év alatt kétszeresére nőtt a kivégzések száma.
Megszólalt Zelenszkij: nagy reményeket fűz a közelgő találkozóhoz Trumppal
Bízik benne, hogy sikerül közelebb kerülni a háború lezárásához.
Fintech csillagok és banki innovátorok harca - Ezek voltak 2025 legnagyobb sztorijai
Csokorba gyűjtöttük az egész évet meghatározó fintech sztorikat.
Aggasztó beismerést tett Svájc: nem tudná megvédeni magát egy nagyszabású támadással szemben
Súlyos felszerelési hiányokkal küzd a hadsereg.
Drasztikus változás jöhet a nyugdíjaknál Németországban, átfogó reformot sürgetnek
A szövetségi kancellária vezetője szerint fenntarthatatlan a jelenlegi rendszer.
Oroszország bejelentette: február végéig marad az exporttilalom az üzemanyagokra
A hónapban járt volna le.
Részleges leállás lesz az útdíjfizetésben újévkor
Informatikai rendszerátállás miatt.
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.