Oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg közlése szerint éjszakai dróntámadással eltalálták az oroszországi Szamara megyében lévő, Szizranyban található olajfinomítót.

A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben, a keletkezett károk felmérése még folyamatban van – közölte az ukrán vezérkar.

A tájékoztatás szerint egy korábbi ukrán csapás a volgográdi olajfinomítót is megrongálta: a támadás egy csővezetéket, valamint kenőanyag-gyártó berendezéseket is károsított.

Forrás: Reuters

