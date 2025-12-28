Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Európa legnagyobb atomerőműve is napirenden lesz
Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű kérdése továbbra is megoldatlan: a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll, és ma Donald Trump figyelmét is felkeltheti, amikor találkozik az ukrán elnökkel - írja a Sky News.
Zelenszkij szerint az amerikai fél
az erőmű közös, háromoldalú üzemeltetését javasolta az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között.
De hozzátette, hogy az ukrán javaslat az erőmű ukrán-amerikai használatát irányozza elő, Washingtonnak pedig meg kell határoznia, hogyan használja fel a termelt energia 50%-át.
Oleksandr Kharchenko, a kijevi Energia Kutatóközpont igazgatója szerint Moszkva az erőművet Oroszország déli részének jelentős energiahiányának fedezésére szánja. Azt is elmondta, hogy Ukrajnának öt-hét évbe telne az erőmű kiesését kompenzáló termelőkapacitás kiépítése.
Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad marad a háború
Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton világossá tette, hogy ha Ukrajna nem rendezi békés úton a konfliktust, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni céljait - tudósított a Reuters.
"Az európai katonák legitim célpontok lennének"
A Sky News tudósítása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ismét figyelmeztette Ukrajna szövetségeseit, hogy fegyverszünet esetén se küldjenek békefenntartás céllal katonai csapatokat az országba, mert annak súlyos következményei lesznek.
A TASS állami hírügynökség által közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy
egy ilyen kontingens legitim célpont lenne Oroszország számára.
A „lassú felfogású” európaiakhoz szólva Lavrov azt is mondta: „Ismétlem, nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámadna.”
Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai államfő új időpontban, magyar idő szerint vasárnap este 19:00 órakor Floridában találkozik, hogy kidolgozzák az ukrajnai háború lezárásának tervét.
