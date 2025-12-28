Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű kérdése továbbra is megoldatlan: a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll, és ma Donald Trump figyelmét is felkeltheti, amikor találkozik az ukrán elnökkel - írja a Sky News.

Zelenszkij szerint az amerikai fél

az erőmű közös, háromoldalú üzemeltetését javasolta az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között.

De hozzátette, hogy az ukrán javaslat az erőmű ukrán-amerikai használatát irányozza elő, Washingtonnak pedig meg kell határoznia, hogyan használja fel a termelt energia 50%-át.

Oleksandr Kharchenko, a kijevi Energia Kutatóközpont igazgatója szerint Moszkva az erőművet Oroszország déli részének jelentős energiahiányának fedezésére szánja. Azt is elmondta, hogy Ukrajnának öt-hét évbe telne az erőmű kiesését kompenzáló termelőkapacitás kiépítése.