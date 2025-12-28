  • Megjelenítés
Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap
Globál

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Portfolio
Oroszország szombat este újabb rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna több régiója ellen, amely miatt az ukrán főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. A támadás közvetlenül megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását, ahol Donald Trump elnökkel folytat tárgyalásokat a 20 pontos béketerv véglegesítése érdekében. Az egyik legkritikusabb kérdése továbbra is az, hogy mely területeket adnák át Oroszországnak.
Európa legnagyobb atomerőműve is napirenden lesz

Az ukrán zaporizzsjai atomerőmű kérdése továbbra is megoldatlan: a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll, és ma Donald Trump figyelmét is felkeltheti, amikor találkozik az ukrán elnökkel - írja a Sky News.

Zelenszkij szerint az amerikai fél

az erőmű közös, háromoldalú üzemeltetését javasolta az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország között.

De hozzátette, hogy az ukrán javaslat az erőmű ukrán-amerikai használatát irányozza elő, Washingtonnak pedig meg kell határoznia, hogyan használja fel a termelt energia 50%-át.

Oleksandr Kharchenko, a kijevi Energia Kutatóközpont igazgatója szerint Moszkva az erőművet Oroszország déli részének jelentős energiahiányának fedezésére szánja. Azt is elmondta, hogy Ukrajnának öt-hét évbe telne az erőmű kiesését kompenzáló termelőkapacitás kiépítése.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus a helyzet Magyarország szomszédjában: vészhelyzeti üzemmódban Európa legnagyobb atomerőműve

Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad marad a háború

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton világossá tette, hogy ha Ukrajna nem rendezi békés úton a konfliktust, Oroszország katonai eszközökkel fogja elérni céljait - tudósított a Reuters.

Putyin ultimátumot adott - ezt meglépi Ukrajna, vagy marad marad a háború
"Az európai katonák legitim célpontok lennének"

A Sky News tudósítása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ismét figyelmeztette Ukrajna szövetségeseit, hogy fegyverszünet esetén se küldjenek békefenntartás céllal katonai csapatokat az országba, mert annak súlyos következményei lesznek.

A TASS állami hírügynökség által közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy

egy ilyen kontingens legitim célpont lenne Oroszország számára.

A „lassú felfogású” európaiakhoz szólva Lavrov azt is mondta: „Ismétlem, nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámadna.”

Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai államfő új időpontban, magyar idő szerint vasárnap este 19:00 órakor Floridában találkozik, hogy kidolgozzák az ukrajnai háború lezárásának tervét.

Váratlan időpontban tartják meg a vasárnapi Trump-Zelenszkij csúcstalálkozót

