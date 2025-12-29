Aggasztó felfedezés látott napvilágot: egyre közelebb kerül az összeomláshoz a "végítélet gleccsere"

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

A tudósok egyre nagyobb aggodalommal figyelik a Thwaites-gleccser gyorsuló visszahúzódását. A Nemzetközi Thwaites-gleccser Együttműködés (ITGC) tanulmánya szerint a jégmezőn kialakuló nagy repedések tovább gyengítik annak szerkezeti stabilitását.

Ha a gleccser a saját súlya alatt összeomlana, a globális tengerszint akár 3,3 méterrel is megemelkedhetne, ami több tízmillió ember életét sodorná veszélybe.

A Manitobai Egyetem kutatói 2002 és 2022 között készült műholdas felvételeket elemeztek tanulmányukban. A repedések összhossza húsz év alatt 160 kilométerről több mint 320 kilométerre nőtt, miközben az egyes törések átlagos hossza csökkent. Ez arra utal, hogy a gleccsert új, jelentős terhelések érik, amelyek átalakítják a jégmező belső szerkezetét.

A víz alatt sem kedvezőbb a helyzet. Egy másik friss kutatás kimutatta, hogy az egyre melegedő, és

a jég alá betörő óceánvíz alulról rendkívül gyorsan olvasztja a jégmezőt.

A kutatók egy aggasztó visszacsatolási mechanizmust is azonosítottak: a gleccserből származó hideg olvadékvíz keveredik a melegebb, sósabb tengervízzel, erős örvénylést kelt, ami még több jeget olvaszt fel.

Az ITGC 2025-ös jelentése szerint a gleccser visszahúzódása az elmúlt 40 évben látványosan felgyorsult. Bár a teljes összeomlás a következő évtizedekben nem tűnik valószínűnek, a kutatók arra számítanak, hogy a jégmező a 21. és a 22. század folyamán egyre gyorsuló ütemben fog zsugorodni. A jelentés hangsúlyozza, hogy az azonnali és tartós dekarbonizáció jelenti az egyetlen reális esélyt a folyamat lassítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images