Generációk óta várnak erre a pillanatra - közel a megoldás az atomenergia egyik legnagyobb problémájára

Bár a WNN által megírt beszámolóban felvetett megoldás nem új, a megvalósítás rendkívül lassú. Néhány olyan ország, amely ilyen létesítményt tervezett – Kanada, Finnország, Franciaország, Svédország, Svájc és az Egyesült Államok – nemrég részt vett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) közgyűlésén, ahol bemutatták, hogyan alakulnak a tárolási projektek országukban.
A mélygeológiai tárolók tervezése, engedélyezése és megépítése tipikusan évtizedeket vesz igénybe, és a világon mindeddig egyetlen ilyen létesítmény sem működik teljes kapacitással. Ennek ellenére az elmúlt években látványosan felgyorsultak a folyamatok, és több ország is a megvalósítás küszöbére ért.
Az ilyen tárolók lényege, hogy
a radioaktív hulladékot mesterséges védelmi rendszerek és a természetes földtani környezet együttesen zárják el.
A több száz méter mélyen kialakított alagutakban és kamrákban elhelyezett hulladék köré többrétegű biztonsági rendszer épül: speciális konténerek, vízzáró anyagok és stabil kőzetrétegek biztosítják, hogy sem vízmozgás, sem földtani folyamatok, sem emberi beavatkozás ne vezethessen radioaktív szennyezéshez a felszínen.
A technológiai megvalósíthatóságot a szakértők régóta nem vitatják. Hildegarde Vandenhove, az IAEA sugárbiztonsági, szállítási és hulladékbiztonsági osztályának igazgatója a következőket mondta az eseményen:
Gyakran él az a vélekedés, hogy nincs hosszú távú megoldás az emberek és a környezet védelmére az ilyen típusú hulladékokkal szemben. Ez a vélekedés azonban nem tükrözi a valóságot. Régóta tudjuk, hogy a mélységi geológiai tárolás technikailag megvalósítható és bizonyíthatóan biztonságos. Ugyanakkor ezeknek a létesítményeknek a fejlesztése hosszú és összetett folyamat.
A kihívás sokkal inkább intézményi, társadalmi és politikai jellegű - tette hozzá. Egy ilyen létesítmény helyszínének kiválasztása önmagában évtizedes folyamat: geológiai vizsgálatok, környezeti hatástanulmányok, biztonsági elemzések és folyamatos lakossági egyeztetések előzik meg. Mindezt súlyosbítja, hogy minden projekt „első a maga nemében”, vagyis nincs lehetőség bevált minták egyszerű átvételére.
A nemzetközi tapasztalatok szerint a legidőigényesebb szakasz nem is az építkezés, hanem az előkészítés. A koncepcionális tervezéstől a potenciális helyszínek kiválásztásától kezdve a részletes földtani feltárásokig és a hatósági engedélyezésig hosszú évek telnek el, miközben a biztonsági dokumentáció folyamatosan változik és finomodik. Ezzel párhuzamosan a szabályozó hatóságoknak is alkalmazkodniuk kell és új szakértelmet kell felépíteniük, valamint fel kell készülniük arra, hogy olyan időtávokra hozzanak döntéseket, amelyek messze túlmutatnak a megszokott infrastrukturális projektek keretein.
A finanszírozási és felelősségi kérdések szintén visszatérő témák. A legtöbb országban érvényesül a „szennyező fizet” elv, tehát a nukleáris hulladék kezelésének költségeit az azt termelő ágazat viseli, nem az állam vagy az adófizetők. Ennek intézményesítése azonban hosszú távú jogi és pénzügyi garanciákat igényel, hiszen a tárolók működése és felügyelete több generáción át tart majd.
A projektek időhorizontja jól mutatja a feladat léptékét. A már említett élen járó országokban is leghamarabb a 2030-as évek elején indulhatnak el az első, korlátozott üzemű fázisok, míg máshol inkább a 2040-es–2050-es évekre várható az első hulladék végleges elhelyezése.
Teljes kapacitású működésről sok esetben csak a század közepén vagy azt követően beszélhetünk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
