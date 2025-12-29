Hatalmas veszteségeket szenved el Oroszország - Meddig bírhatja még az orosz haderő?

Az orosz-ukrán háború kirobbanásától kezdve a nyíltan elérhető adatokból, főként megvásárolható műholdképekből dolgozó OSINT-közösség egy szegmense folyamatosan igyekszik felderíteni Oroszország haditechnikai tartalékait, folyamatosan vizsgálva annak lehetőségét, mikor fogy ki Moszkva végleg a különböző katonai eszközökből.
Ha ezeket vesszük alapul, az Oryx gyűjtése szerint december 16-án Moszkva bizonyított harctéri vesztesége elérte a 13718 eszközt, amelyből 10731 darabot megsemmisültként, 378 darabot megrongálódottként, 1059 darabot elhagyatottként és 1550 darabot elfogottként listáz. Hasonló, bár általánosságban véve kicsivel alacsonyabb számokkal lehet találkozni a Warspotting oldalán is.
Lévén, nem minden katonai veszteség kerül dokumentálásra, a fenti számokat egyfajta minimumként érdemes kezelni. A szakértők többször is hangsúlyozták: véleményük szerint a veszteségek mintegy 20%-át nem ismerjük meg,
így a valósághoz közelebb álló, ugyanakkor becsült szám 16500 körül lehet.
Az alábbi táblázat a fő kategóriák szerinti orosz veszteségeket listázza (mivel a Warspotting nem tesz különbséget az IFV (gyalogsági harcjármű) és az APC (páncélozott szállító harcjármű) között, így az Oryx számait használjuk, illetve ahol ismerjük a Military Balance 2022-es számait a háború előtti, hadrendben tartott állományról, ott azt is közzétesszük). A táblázatban az összehasonlíthatóság kedvéért szerepelnek a tavaly év végi adatok is, mivel idősoros adatokat sem az Oryx, sem a Warspotting nem tesz közzé.
|
Oroszország elérhető fegyverei az orosz-ukrán háború kezdetén, és a veszteségei 2025.12.16-i állapot szerint
|Háború előtti, hadrendben tartott állomány
|Megsemmisült 2024-ig
|Teljes veszteség 2024-ig
|Megsemmisült 2025-ig
|Teljes veszteség 2025-ig
|Különbség
|Harckocsi
|3417
|2569
|3635
|3173
|4268
|-851
|Gyalogsági harcjármű
|6000
|3976
|5186
|5050
|6330
|-330
|Páncélozott szállító harcjármű (APC+AFV)
|8200
|1822
|2386
|2463
|3058
|5142
|Önjáró tarack
|2553
|695
|857
|824
|992
|1561
|Vontatott tüzérség
|n.a.
|258
|419
|336
|541
|n.a.
|Rakéta-sorozatvető
|1114
|351
|446
|440
|540
|574
|Forrás: Portfolio, Oryx, Military Balance 2022
A táblázatból két fontos dolog is kiolvasható: egyrészt a Military Balance által becsült eredeti, hadrendben tartott állományhoz viszonyítva már gyalogsági harcjárművek és tankok esetén is többet veszített Oroszország, valamint
csökkent a veszteségek havi átlaga.
A harckocsikból havi szinten 53 (korábban 107), IFV-ből 95 (korábban 152), APC-ből pedig 56 darabot (korábban 70) veszített Moszkva 2025-ben.
Ennek hátterében két dolog áll: kis részében magyarázó tényezőként emelhetjük ki, hogy idén nem volt jelentős ukrán területi nyereség, nem úgy mint 2022-ben, vagy 2023-ban, ahol a zsákmányolt harcjárművek egy jelentős szeletét tették ki az orosz veszteségeknek. Másfelől nagyobb részt magyarázó tényező, hogy néhány esetet leszámítva – lásd év végén Pokrovszk ostroma – idén nem voltak jelentős veszteséggel járó páncélozott rohamok az ukrán állások ellen. Lényegében Moszkva tartalékolni kezdett a különböző típusú harcjárműveivel kapcsolatban.
Már csak az a kérdés, hogy ez tudatos taktikai lépés volt Oroszország részéről, vagy esetleg utánpótlási gondokkal küzdenek?
Kimeríthetetlennek tűnő raktárkészletek
Ha nem csak a hadrendben tartott állományt, hanem az időközben kivont, aktív szolgálatból száműzött platformokat is figyelembe vesszük, lényegében kimeríthetetlennek tűnő készleteket találunk Moszkva arzenáljában – például harckocsikból mintegy 17 ezer, különböző állapotú példányt találhatunk.
Ezeket a platformokat – csakúgy mint az IFV-k, vagy APC-k esetén – a reaktiválást követően először kisebb-nagyobb mértékben felújítják, csak ezt követően küldik őket a frontvonalra. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Moszkva a LIFO-elvet (utolsó beérkezett, első távozó) alkalmazta a reaktiválások során – vagyis elsőként a könnyen javítható, modernebb páncélosokat parancsolta a frontvonalra, míg szép lassan elérkezett a rosszabb állapotú, elavult technológiát képviselő platformokig.
Az ehhez fűződő legnagyobb projektet egy, az X-en rendszeresen posztoló OSINT-közösség hozta létre, amely összesen hat kategóriában csoportosította Oroszország megmaradt fegyverrendszereit.
Azonban, mint minden ilyen munkának, ennek is megvannak a maga korlátai, többek között:
- A kutatást folytató elemzők nyílt forrásokból elérhető műholdképek alapján dolgoztak, tehát az adatok nem teljesen minősülnek frissnek (szerencsére idén csak 1-2 hónapos a legrégebbi kép is).
- Értelemszerűen csak a szabad téren tárolt fegyvereket lehetett számba venni, a fedett tárolók alatt rejtőző platformokat nem. Ezek a fedett tárolók ugyanakkor feltételezhetően mára jórészt üresek.
-
Oroszország a 2010-es években végrehajtott Szerdjukov-reformokat követően 8 központba rendszerezte a logisztikai egységeket, amely mintegy 470 bázist fed le. Ebből, nagyjából ma 330-400-ra becsült a valóban használt alegységek száma, azonban ezek jelentősen eltérnek egymástól: van, ami egy egyszerű térképraktárt jelent, máshol tankok százai voltak fellelhetőek. Előfordul, hogy néhány, harcjárműveket is rejtő bázis máig kimaradhatott a listákból.
- A listán szereplő harcjárművek állapota mind felhasználhatóság, mind modernizáltság szintjén is eltérhet, ezek megkülönböztetése szinte lehetetlen. Feltételezve, hogy Oroszország a legkönnyebben hadra fogható járműveket vonta ki először az állományból a jelenleg visszamaradt készletek felkészítése sokkal körülményesebb folyamat, harcértékük alacsonyabb, járulékos költségeik (mind anyagi, mind időráfordítás szempontjából) jelentősebb.
Hány harcjárműve maradhatott Oroszországnak a raktárakban?Harckocsik
A háborút kezdetét megelőzően 7101 darab harckocsit számoltak össze, összesen 24 bázisról. Ennek több mint kétharmada került már kiszervezésre, a maradék immáron 2157 darabra apadt. Jól látható, hogy 2025-ben főként a T-72A, valamint a T-72B harckocsik maradékait kezdték el eltávolítani a bázisokról.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (harckocsi)
|Harckocsi típusa
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított (db)
|Eltávolított (%)
|T-54/55
|313
|148
|115
|-198
|63%
|T-62
|1846
|1010
|803
|-1043
|57%
|T-64
|562
|499
|453
|-109
|19%
|T-72 Ural/A
|1142
|948
|457
|-685
|60%
|T-72B
|1478
|570
|188
|-1290
|87%
|T-80B/BV
|1455
|104
|59
|-1396
|96%
|T-80U/UD
|193
|53
|82
|-111
|58%
|T-90
|112
|0
|0
|-112
|100%
|Összesen
|7101
|3332
|2157
|-4944
|70%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
A műholdképeken látható tankokat igyekeznek bevethetőségi állapotuk alapján is osztályozni az elemzők, itt még nagyobb eltérés mutatkozott: tavaly még a harckocsik ötöde került a „bevethető” kategóriába (666 darab), idénre ez 115-re apadt, ami a megmaradt harckocsik 5%-a. A nagyon rossz állapotú harckocsik száma is csökkent, ennek a kategóriának közel felét mozgatták meg (1018-ról 564 darabra). Feltételezések szerint ennek egy része csak alkatrész-utánpótlásra volt alkalmas.Gyalogsági harcjárművek (IFV)
Az OSINT-csapat a gyalogsági harcjárművek csoportjába a BMP és BMD variánsokat sorolta be. Az általuk gyűjtött adat szerint 7748 IFV-ből mára kevesebb, mint 2500 darab maradt a 29 bázison. A megmaradt járművek mintegy negyede (720 darab) van jó állapotban, míg 1200 darabot rossz állapotúnak minősítettek. A megmaradt IFV-k nagy része a legrégebbi típushoz, az 1966-1983 között gyártott BMP-hez tartozik.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (gyalogsági harcjárművek)
|Gyalogsági harcjárművek
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított (db)
|Eltávolított (%)
|BMP-1/2/3
|7134
|3701
|2295
|-4839
|68%
|BMD
|614
|298
|187
|-427
|70%
|Összesen
|7748
|3999
|2482
|-5266
|68%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
Ide már több szovjet-orosz páncélos került besorolásra, főként BTR, BRDM és MT-LB variánsok. A háborút megelőzően készült műholdfelvételeken több, mint 11 ezer darab pszh-t azonosítottak, ez mára körülbelül 5000 darabra apadt. Ebből 1700 darab jó, míg 700 darab rossz állapotban található.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (páncélozott szállító harcjárművek)
|Páncélozott szállító harcjárművek
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított (db)
|Eltávolított (%)
|BTR-60/70/80
|3660
|2447
|2287
|-1373
|38%
|MT-LB
|4194
|507
|586
|-3608
|86%
|BTR-50
|123
|40
|13
|-110
|89%
|BRDM-2
|1634
|1003
|1190
|-444
|27%
|MT-Lbu
|1672
|918
|1097
|-575
|34%
|Összesen
|11283
|4915
|5173
|-6110
|54%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
Itt fontos kiemelni, hogy az elemzők újabb adag páncélost azonosítottak idén, amely közel ezer darabbal emelte meg a korábbi összmennyiséget. Mivel a maradék kb. 200 páncélossal lett több idén, ezért a kivont mennyiség körülbelül 800 darabra tehető.Tüzérség
A tüzérség esetében több, mint 22 ezer rendszert azonosítottak az elemzők, ezen belül azonban (részegységekre bontva) jelentős eltérések tapasztalhatóak. Az aknavető-raktárak szinte teljesen kiürültek (habár egy újabb raktár felfedezésével egy kicsit „nőtt” a számuk), míg a többi vontatott tüzérség esetén lassú apadás figyelhető meg.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök (tüzérség)
|Vontatott tüzérség (méret és nem kaliber alapú megkülönböztetés)
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított
|Maradék
|Aknavetők
|3087
|0
|156
|-2931
|95%
|Kisméretű
|6067
|3055
|2591
|-3476
|57%
|Közepes méretű
|4800
|2431
|2490
|-2310
|48%
|Nagy méretű
|2420
|859
|759
|-1661
|69%
|Összesen
|16187
|6345
|5996
|-10191
|63%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
Nagy arányú és súlyos csökkenés volt megfigyelhető a rakéta-sorozatvetők esetében, amelynek mintegy ötöde (21%-a) található meg mára az orosz raktárakban. A kezdeti 1500 darab mára 300-ra csökkent. Ugyanakkor jól látható, hogy idén szinte alig mozdultak meg járművek az ilyen raktárakból.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (rakéta-sorozatvető)
|Rakéta-sorozatvetők
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított
|Maradék
|BM-21
|1074
|152
|52
|-1022
|95%
|BM-27
|472
|171
|234
|-238
|50%
|BM-30
|43
|2
|14
|-29
|67%
|Összesen
|1518
|325
|300
|-1193
|79%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
Ezzel szemben az önjáró tüzérség egészen nagy arányban maradt a raktárakban, ugyanakkor itt is megfigyelhető az, hogy a modernebb tarackokat már nagy arányban a frontra vezényelték. Enyhén rontja az adat minőségét, hogy az egyik legnagyobb bázisról (120-as) már több, mint egy éve nincs új műholdkép.
|Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (önjáró löveg)
|Önjáró tarackok
|Háború előtti mennyiség
|2024
|2025
|Eltávolított
|Maradék
|2Sz1
|1644
|1147
|960
|-684
|42%
|2Sz3
|969
|558
|745
|-224
|23%
|2Sz4
|397
|202
|98
|-299
|75%
|2Sz5
|758
|351
|295
|-463
|61%
|2Sz7
|225
|69
|63
|-162
|72%
|2Sz9
|454
|257
|262
|-192
|42%
|2Sz19
|251
|71
|86
|-165
|66%
|2Sz34
|8
|0
|0
|-8
|100%
|Összesen
|4662
|2655
|2509
|-2007
|43%
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák
Mit takarnak ezek a számok pontosan?
Az orosz hadiipar előállítása alapvetően csak kis hányadát, nagyjából 20-30%-át teszi ki a frontra jutatott felszereléseknek, míg a beérkező készletek 70-80%-a felújított harcjárművekből származik, legalábbis a szakértői becslések szerint.
Az elemzések szerint a frissen a gyártósorról a frontra érkezett egységek típus szerinti bontásban a következőképpen alakultak (2025 decemberéig bezárólag):
- 240 darab harckocsi
- 1280 darab gyalogsági harcjármű
- 2020 darab páncélozott szállító harcjármű.
Mielőtt pontos ítéletet mondunk az orosz haderő felett, fontos kihangsúlyozni, hogy annak Ukrajnában bevetett létszáma a 2022-es állapotokhoz képest jelentősen bővült. A raktárból kivont egységeket nem lehet egy az egyben utánpótlással megfeleltetni, ugyanis egy részük mindenképpen a frissen érkező egységek felszerelésére küldték, amely így lényegében az orosz haderő képesség-bővülését eredményezhette.
Ezt a feltételezést több forrás is megerősíti: ha csak a nyers darabszámot vesszük figyelembe, akkor Oroszország jelenleg több szolgálatban tartott páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború kitörésekor.
Az elemzők számításai szerint a páncélozott járművek száma a háború előtti 19 ezer darabról mintegy 21 ezer darabra emelkedett. Ráadásul a jelenlegi ütem mellett ez 2026-ra akár 23 ezer darabnál tetőzhet, és innen várható fokozatos csökkenés.
A számításuk szerint a háború előtti állapotot 2030-ra érheti el Oroszország.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez az elemzés két dolgot nem vesz figyelembe. Az egyik, hogy az értékesebb típusok (harckocsik, IFV-k) száma csak kismértékben nőhetett, vagy még csökkent is (az elemzés a reaktivált páncélosokat súlyozottan különböztette meg annak alapján, hogy korábban milyen állapotban vették listára). A másik, hogy típuson belül is minőségromlás következett be: egy T-90-es például nem egyenértékű egy reaktivált T-64-es vagy T-62-es harckocsival.
A pontos arányok meghatározása érdekében érdemes összevetni az ismert veszteséglistákkal a kivonásokat, és a gyártási darabszámokat, majd a végén, egy könnyebb becslés érdekében, átlagot vonni:
|Ismert veszteségek és frontra küldött egységek egymáshoz viszonyított aránya
|Teljes veszteség (korrigálva 20%-kal)
|Becsült gyártás (2025 decemberéig bezárólag)
|Teljes újbóli hadrendbe állítás
|Nettó változás
|Veszteség havi átlaga (46 hónapra vetítve)
|Harckocsi
|5122
|240
|4944
|62
|111,34
|Gyalogsági harcjármű
|7596
|1280
|5266
|-1050
|165,13
|Páncélozott szállító harcjármű
|3670
|1600
|6110
|4040
|79,77
|Önjáró tarack
|1190
|n.a.
|2007
|816,6
|25,88
|Vontatott tüzérség
|649
|n.a.
|10191
|9542
|14,11
|Rakéta-sorozatvető
|648
|n.a.
|1193
|545
|14,09
|Forrás: Portfolio, OSINT-munkák, Oryx
Nyilván ki kell emelni, hogy a fenti adatok egy jelentős része erőteljes becslésen alapul, ugyanakkor a fentebb ismertetett adatokból több következtetés is kiolvasható.
- Krónikus munkaerőhiány jellemzi a védelmi ipari termelést, több helyen elbocsátásokról is beszámoltak.
- Növekedett a ráfordított munkaórák és költségek mértéke a produktumok esetén: a nyugati import helyettesítése, vagy a szankciók kijátszása több időt és pénzt igényel.
- Romló páncélosállomány: Moszkva logikusan a legkönnyebben helyreállítható harckocsikat emelte ki a bázisokról először. Ezek száma azonban drasztikusan csökken, így a soron következő javítások több alkatrészt, időt és költséget igényelnek. Ilyen tempójú mozgósítás mellett jövőre várhatóan már csak mutatóban maradnak a T-64-esnél modernebb harckocsik a raktárakban.
- 2025-ben csökkent a páncélozott rohamok száma, így a veszteségek száma is. E mögött a döntés mögött a stratégiai felismerésen túl (a gyalogos beszivárgások hatékonyabbak) indokként szerepelhet, hogy Moszkva egyre lassabban képes pótolni a szükséges eszközöket.
Ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi, még mozgósítható, és harcképes állományt, valamint a jelenlegi veszteségrátákat, Oroszország még
legalább másfél-két éven keresztül képes lesz fenntartani az utánpótlást még a leginkább súlyos veszteségeket elkönyvelt harckocsik, és gyalogsági harcjárművek terén is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
