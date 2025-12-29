Hatalmas veszteségeket szenved el Oroszország - Meddig bírhatja még az orosz haderő?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Amikor 2022 februárjában kirobbant az orosz-ukrán háború, senki nem gondolta, hogy Ukrajna képes lesz most már közel négy éven keresztül kitartani Oroszországgal szemben. Amikor a Nyugat Kijev tartós támogatása mellett döntött, és szankciókat vezetett be Moszkvával szemben, senki nem gondolta, hogy az orosz hadiipar képes lesz idáig kitartani. Oroszország azonban hatalmas haditechnikai tartalékokkal rendelkezett, olyannyira, hogy még az sem viselte meg, amikor veszteségei számszerűleg elérték a hadrendben tartott állomány értékét. Idén ugyanakkor már akadoztak a szovjet gőzhenger fogaskerekei, ugyanakkor a nyomás Ukrajnán továbbra sem enyhül. Az alábbi cikkünkben idén év végén is megnézzük, mekkora tartalékot mozgósított Moszkva, és még mennyi állhat rendelkezésére.

Az orosz-ukrán háború kirobbanásától kezdve a nyíltan elérhető adatokból, főként megvásárolható műholdképekből dolgozó OSINT-közösség egy szegmense folyamatosan igyekszik felderíteni Oroszország haditechnikai tartalékait, folyamatosan vizsgálva annak lehetőségét, mikor fogy ki Moszkva végleg a különböző katonai eszközökből.

Ha ezeket vesszük alapul, az Oryx gyűjtése szerint december 16-án Moszkva bizonyított harctéri vesztesége elérte a 13718 eszközt, amelyből 10731 darabot megsemmisültként, 378 darabot megrongálódottként, 1059 darabot elhagyatottként és 1550 darabot elfogottként listáz. Hasonló, bár általánosságban véve kicsivel alacsonyabb számokkal lehet találkozni a Warspotting oldalán is.

Lévén, nem minden katonai veszteség kerül dokumentálásra, a fenti számokat egyfajta minimumként érdemes kezelni. A szakértők többször is hangsúlyozták: véleményük szerint a veszteségek mintegy 20%-át nem ismerjük meg,

így a valósághoz közelebb álló, ugyanakkor becsült szám 16500 körül lehet.

Az alábbi táblázat a fő kategóriák szerinti orosz veszteségeket listázza (mivel a Warspotting nem tesz különbséget az IFV (gyalogsági harcjármű) és az APC (páncélozott szállító harcjármű) között, így az Oryx számait használjuk, illetve ahol ismerjük a Military Balance 2022-es számait a háború előtti, hadrendben tartott állományról, ott azt is közzétesszük). A táblázatban az összehasonlíthatóság kedvéért szerepelnek a tavaly év végi adatok is, mivel idősoros adatokat sem az Oryx, sem a Warspotting nem tesz közzé.

Oroszország elérhető fegyverei az orosz-ukrán háború kezdetén, és a veszteségei 2025.12.16-i állapot szerint Háború előtti, hadrendben tartott állomány Megsemmisült 2024-ig Teljes veszteség 2024-ig Megsemmisült 2025-ig Teljes veszteség 2025-ig Különbség Harckocsi 3417 2569 3635 3173 4268 -851 Gyalogsági harcjármű 6000 3976 5186 5050 6330 -330 Páncélozott szállító harcjármű (APC+AFV) 8200 1822 2386 2463 3058 5142 Önjáró tarack 2553 695 857 824 992 1561 Vontatott tüzérség n.a. 258 419 336 541 n.a. Rakéta-sorozatvető 1114 351 446 440 540 574 Forrás: Portfolio, Oryx, Military Balance 2022

A táblázatból két fontos dolog is kiolvasható: egyrészt a Military Balance által becsült eredeti, hadrendben tartott állományhoz viszonyítva már gyalogsági harcjárművek és tankok esetén is többet veszített Oroszország, valamint

csökkent a veszteségek havi átlaga.

A harckocsikból havi szinten 53 (korábban 107), IFV-ből 95 (korábban 152), APC-ből pedig 56 darabot (korábban 70) veszített Moszkva 2025-ben.

Ennek hátterében két dolog áll: kis részében magyarázó tényezőként emelhetjük ki, hogy idén nem volt jelentős ukrán területi nyereség, nem úgy mint 2022-ben, vagy 2023-ban, ahol a zsákmányolt harcjárművek egy jelentős szeletét tették ki az orosz veszteségeknek. Másfelől nagyobb részt magyarázó tényező, hogy néhány esetet leszámítva – lásd év végén Pokrovszk ostroma – idén nem voltak jelentős veszteséggel járó páncélozott rohamok az ukrán állások ellen. Lényegében Moszkva tartalékolni kezdett a különböző típusú harcjárműveivel kapcsolatban.

Már csak az a kérdés, hogy ez tudatos taktikai lépés volt Oroszország részéről, vagy esetleg utánpótlási gondokkal küzdenek?

Kimeríthetetlennek tűnő raktárkészletek

Ha nem csak a hadrendben tartott állományt, hanem az időközben kivont, aktív szolgálatból száműzött platformokat is figyelembe vesszük, lényegében kimeríthetetlennek tűnő készleteket találunk Moszkva arzenáljában – például harckocsikból mintegy 17 ezer, különböző állapotú példányt találhatunk.

Ezeket a platformokat – csakúgy mint az IFV-k, vagy APC-k esetén – a reaktiválást követően először kisebb-nagyobb mértékben felújítják, csak ezt követően küldik őket a frontvonalra. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy Moszkva a LIFO-elvet (utolsó beérkezett, első távozó) alkalmazta a reaktiválások során – vagyis elsőként a könnyen javítható, modernebb páncélosokat parancsolta a frontvonalra, míg szép lassan elérkezett a rosszabb állapotú, elavult technológiát képviselő platformokig.

Az ehhez fűződő legnagyobb projektet egy, az X-en rendszeresen posztoló OSINT-közösség hozta létre, amely összesen hat kategóriában csoportosította Oroszország megmaradt fegyverrendszereit.

Azonban, mint minden ilyen munkának, ennek is megvannak a maga korlátai, többek között:

A kutatást folytató elemzők nyílt forrásokból elérhető műholdképek alapján dolgoztak, tehát az adatok nem teljesen minősülnek frissnek (szerencsére idén csak 1-2 hónapos a legrégebbi kép is).

(szerencsére idén csak 1-2 hónapos a legrégebbi kép is). Értelemszerűen csak a szabad téren tárolt fegyvereket lehetett számba venni, a fedett tárolók alatt rejtőző platformokat nem. Ezek a fedett tárolók ugyanakkor feltételezhetően mára jórészt üresek.

Oroszország a 2010-es években végrehajtott Szerdjukov-reformokat követően 8 központba rendszerezte a logisztikai egységeket, amely mintegy 470 bázist fed le. Ebből, nagyjából ma 330-400-ra becsült a valóban használt alegységek száma, azonban ezek jelentősen eltérnek egymástól: van, ami egy egyszerű térképraktárt jelent, máshol tankok százai voltak fellelhetőek. Előfordul, hogy néhány, harcjárműveket is rejtő bázis máig kimaradhatott a listákból.

A listán szereplő harcjárművek állapota mind felhasználhatóság, mind modernizáltság szintjén is eltérhet, ezek megkülönböztetése szinte lehetetlen. Feltételezve, hogy Oroszország a legkönnyebben hadra fogható járműveket vonta ki először az állományból a jelenleg visszamaradt készletek felkészítése sokkal körülményesebb folyamat, harcértékük alacsonyabb, járulékos költségeik (mind anyagi, mind időráfordítás szempontjából) jelentősebb.

Hány harcjárműve maradhatott Oroszországnak a raktárakban?

Harckocsik

A háborút kezdetét megelőzően 7101 darab harckocsit számoltak össze, összesen 24 bázisról. Ennek több mint kétharmada került már kiszervezésre, a maradék immáron 2157 darabra apadt. Jól látható, hogy 2025-ben főként a T-72A, valamint a T-72B harckocsik maradékait kezdték el eltávolítani a bázisokról.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (harckocsi) Harckocsi típusa Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított (db) Eltávolított (%) T-54/55 313 148 115 -198 63% T-62 1846 1010 803 -1043 57% T-64 562 499 453 -109 19% T-72 Ural/A 1142 948 457 -685 60% T-72B 1478 570 188 -1290 87% T-80B/BV 1455 104 59 -1396 96% T-80U/UD 193 53 82 -111 58% T-90 112 0 0 -112 100% Összesen 7101 3332 2157 -4944 70% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

A műholdképeken látható tankokat igyekeznek bevethetőségi állapotuk alapján is osztályozni az elemzők, itt még nagyobb eltérés mutatkozott: tavaly még a harckocsik ötöde került a „bevethető” kategóriába (666 darab), idénre ez 115-re apadt, ami a megmaradt harckocsik 5%-a. A nagyon rossz állapotú harckocsik száma is csökkent, ennek a kategóriának közel felét mozgatták meg (1018-ról 564 darabra). Feltételezések szerint ennek egy része csak alkatrész-utánpótlásra volt alkalmas.

Gyalogsági harcjárművek (IFV)

Az OSINT-csapat a gyalogsági harcjárművek csoportjába a BMP és BMD variánsokat sorolta be. Az általuk gyűjtött adat szerint 7748 IFV-ből mára kevesebb, mint 2500 darab maradt a 29 bázison. A megmaradt járművek mintegy negyede (720 darab) van jó állapotban, míg 1200 darabot rossz állapotúnak minősítettek. A megmaradt IFV-k nagy része a legrégebbi típushoz, az 1966-1983 között gyártott BMP-hez tartozik.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (gyalogsági harcjárművek) Gyalogsági harcjárművek Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított (db) Eltávolított (%) BMP-1/2/3 7134 3701 2295 -4839 68% BMD 614 298 187 -427 70% Összesen 7748 3999 2482 -5266 68% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

Páncélozott szállító harcjárművek (APC és IMV)

Ide már több szovjet-orosz páncélos került besorolásra, főként BTR, BRDM és MT-LB variánsok. A háborút megelőzően készült műholdfelvételeken több, mint 11 ezer darab pszh-t azonosítottak, ez mára körülbelül 5000 darabra apadt. Ebből 1700 darab jó, míg 700 darab rossz állapotban található.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (páncélozott szállító harcjárművek) Páncélozott szállító harcjárművek Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított (db) Eltávolított (%) BTR-60/70/80 3660 2447 2287 -1373 38% MT-LB 4194 507 586 -3608 86% BTR-50 123 40 13 -110 89% BRDM-2 1634 1003 1190 -444 27% MT-Lbu 1672 918 1097 -575 34% Összesen 11283 4915 5173 -6110 54% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

Itt fontos kiemelni, hogy az elemzők újabb adag páncélost azonosítottak idén, amely közel ezer darabbal emelte meg a korábbi összmennyiséget. Mivel a maradék kb. 200 páncélossal lett több idén, ezért a kivont mennyiség körülbelül 800 darabra tehető.

Tüzérség

A tüzérség esetében több, mint 22 ezer rendszert azonosítottak az elemzők, ezen belül azonban (részegységekre bontva) jelentős eltérések tapasztalhatóak. Az aknavető-raktárak szinte teljesen kiürültek (habár egy újabb raktár felfedezésével egy kicsit „nőtt” a számuk), míg a többi vontatott tüzérség esetén lassú apadás figyelhető meg.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök (tüzérség) Vontatott tüzérség (méret és nem kaliber alapú megkülönböztetés) Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított Maradék Aknavetők 3087 0 156 -2931 95% Kisméretű 6067 3055 2591 -3476 57% Közepes méretű 4800 2431 2490 -2310 48% Nagy méretű 2420 859 759 -1661 69% Összesen 16187 6345 5996 -10191 63% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

Nagy arányú és súlyos csökkenés volt megfigyelhető a rakéta-sorozatvetők esetében, amelynek mintegy ötöde (21%-a) található meg mára az orosz raktárakban. A kezdeti 1500 darab mára 300-ra csökkent. Ugyanakkor jól látható, hogy idén szinte alig mozdultak meg járművek az ilyen raktárakból.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (rakéta-sorozatvető) Rakéta-sorozatvetők Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított Maradék BM-21 1074 152 52 -1022 95% BM-27 472 171 234 -238 50% BM-30 43 2 14 -29 67% Összesen 1518 325 300 -1193 79% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

Ezzel szemben az önjáró tüzérség egészen nagy arányban maradt a raktárakban, ugyanakkor itt is megfigyelhető az, hogy a modernebb tarackokat már nagy arányban a frontra vezényelték. Enyhén rontja az adat minőségét, hogy az egyik legnagyobb bázisról (120-as) már több, mint egy éve nincs új műholdkép.

Raktárakban tárolt orosz fegyverzet és máig kivont eszközök típus szerint (önjáró löveg) Önjáró tarackok Háború előtti mennyiség 2024 2025 Eltávolított Maradék 2Sz1 1644 1147 960 -684 42% 2Sz3 969 558 745 -224 23% 2Sz4 397 202 98 -299 75% 2Sz5 758 351 295 -463 61% 2Sz7 225 69 63 -162 72% 2Sz9 454 257 262 -192 42% 2Sz19 251 71 86 -165 66% 2Sz34 8 0 0 -8 100% Összesen 4662 2655 2509 -2007 43% Forrás: Portfolio, OSINT-munkák

Mit takarnak ezek a számok pontosan?

Az orosz hadiipar előállítása alapvetően csak kis hányadát, nagyjából 20-30%-át teszi ki a frontra jutatott felszereléseknek, míg a beérkező készletek 70-80%-a felújított harcjárművekből származik, legalábbis a szakértői becslések szerint.

Az elemzések szerint a frissen a gyártósorról a frontra érkezett egységek típus szerinti bontásban a következőképpen alakultak (2025 decemberéig bezárólag):

240 darab harckocsi

1280 darab gyalogsági harcjármű

2020 darab páncélozott szállító harcjármű.

Mielőtt pontos ítéletet mondunk az orosz haderő felett, fontos kihangsúlyozni, hogy annak Ukrajnában bevetett létszáma a 2022-es állapotokhoz képest jelentősen bővült. A raktárból kivont egységeket nem lehet egy az egyben utánpótlással megfeleltetni, ugyanis egy részük mindenképpen a frissen érkező egységek felszerelésére küldték, amely így lényegében az orosz haderő képesség-bővülését eredményezhette.

Ezt a feltételezést több forrás is megerősíti: ha csak a nyers darabszámot vesszük figyelembe, akkor Oroszország jelenleg több szolgálatban tartott páncélozott járművel rendelkezik, mint a háború kitörésekor.

Az elemzők számításai szerint a páncélozott járművek száma a háború előtti 19 ezer darabról mintegy 21 ezer darabra emelkedett. Ráadásul a jelenlegi ütem mellett ez 2026-ra akár 23 ezer darabnál tetőzhet, és innen várható fokozatos csökkenés.

A számításuk szerint a háború előtti állapotot 2030-ra érheti el Oroszország.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez az elemzés két dolgot nem vesz figyelembe. Az egyik, hogy az értékesebb típusok (harckocsik, IFV-k) száma csak kismértékben nőhetett, vagy még csökkent is (az elemzés a reaktivált páncélosokat súlyozottan különböztette meg annak alapján, hogy korábban milyen állapotban vették listára). A másik, hogy típuson belül is minőségromlás következett be: egy T-90-es például nem egyenértékű egy reaktivált T-64-es vagy T-62-es harckocsival.

A pontos arányok meghatározása érdekében érdemes összevetni az ismert veszteséglistákkal a kivonásokat, és a gyártási darabszámokat, majd a végén, egy könnyebb becslés érdekében, átlagot vonni:

Ismert veszteségek és frontra küldött egységek egymáshoz viszonyított aránya Teljes veszteség (korrigálva 20%-kal) Becsült gyártás (2025 decemberéig bezárólag) Teljes újbóli hadrendbe állítás Nettó változás Veszteség havi átlaga (46 hónapra vetítve) Harckocsi 5122 240 4944 62 111,34 Gyalogsági harcjármű 7596 1280 5266 -1050 165,13 Páncélozott szállító harcjármű 3670 1600 6110 4040 79,77 Önjáró tarack 1190 n.a. 2007 816,6 25,88 Vontatott tüzérség 649 n.a. 10191 9542 14,11 Rakéta-sorozatvető 648 n.a. 1193 545 14,09 Forrás: Portfolio, OSINT-munkák, Oryx

Nyilván ki kell emelni, hogy a fenti adatok egy jelentős része erőteljes becslésen alapul, ugyanakkor a fentebb ismertetett adatokból több következtetés is kiolvasható.

Krónikus munkaerőhiány jellemzi a védelmi ipari termelést , több helyen elbocsátásokról is beszámoltak.

, több helyen elbocsátásokról is beszámoltak. Növekedett a ráfordított munkaórák és költségek mértéke a produktumok esetén: a nyugati import helyettesítése, vagy a szankciók kijátszása több időt és pénzt igényel.

a nyugati import helyettesítése, vagy a szankciók kijátszása több időt és pénzt igényel. Romló páncélosállomány: Moszkva logikusan a legkönnyebben helyreállítható harckocsikat emelte ki a bázisokról először. Ezek száma azonban drasztikusan csökken, így a soron következő javítások több alkatrészt, időt és költséget igényelnek. Ilyen tempójú mozgósítás mellett jövőre várhatóan már csak mutatóban maradnak a T-64-esnél modernebb harckocsik a raktárakban.

Moszkva logikusan a legkönnyebben helyreállítható harckocsikat emelte ki a bázisokról először. Ezek száma azonban drasztikusan csökken, így a soron következő javítások több alkatrészt, időt és költséget igényelnek. Ilyen tempójú mozgósítás mellett jövőre várhatóan már csak mutatóban maradnak a T-64-esnél modernebb harckocsik a raktárakban. 2025-ben csökkent a páncélozott rohamok száma, így a veszteségek száma is. E mögött a döntés mögött a stratégiai felismerésen túl (a gyalogos beszivárgások hatékonyabbak) indokként szerepelhet, hogy Moszkva egyre lassabban képes pótolni a szükséges eszközöket.

Ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi, még mozgósítható, és harcképes állományt, valamint a jelenlegi veszteségrátákat, Oroszország még

legalább másfél-két éven keresztül képes lesz fenntartani az utánpótlást még a leginkább súlyos veszteségeket elkönyvelt harckocsik, és gyalogsági harcjárművek terén is.

Címlapkép forrása: Getty Images