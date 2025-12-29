Kiderült, mit ígért Trump Zelenszkijnek: ebbe ment bele tegnap az ukrán elnök

Az ukrán elnök ma reggel újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a béketerv 15 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat irányoz elő. Zelenszkij ugyanakkor eredetileg akár 50 évre szóló kötelezettségvállalást kért Trumptól, ami jól mutatja a felek közötti nézetkülönbségeket.
A tegnap esti sajtótájékoztatón az ukrán vezető azt közölte, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti biztonsági garanciákról "százszázalékos megállapodás" született. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy elfogadta Trump 15 éves ajánlatát.
Egyelőre nem világos, pontosan milyen biztonsági kötelezettségvállalásokat kínál Washington Kijevnek.
Az amerikai elnök mindeddig vonakodott attól, hogy amerikai csapatok bevetését ígérje a térség békéjének szavatolására.
Az európai országok részvételével kapcsolatos további garanciák még nem tartanak ezen a szinten, de Zelenszkij szerint ezekről is "majdnem sikerült megállapodni".
Oroszország azonban szinte biztosan ellenezni fog minden olyan biztonsági javaslatot Ukrajna szövetségeseitől, amely külföldi erők jelenlétét feltételezi.
Címlapkép forrása: Ukranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
