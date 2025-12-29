Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin hétfőn telefonon egyeztettek Zelenszkij floridai látogatását követően.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt a közösségi médiában közzétett bejegyzésében „pozitívnak” minősítette a két vezető közötti beszélgetést.

A Kreml szerint Trumpot tájékoztatták az orosz állításról, miszerint ukrán dróntámadás érte Putyin elnöki rezidenciáját. A Sky News beszámolójából az is kiderül, hogy Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov szerint

Trump megdöbbent, amikor Putyin beszámolt neki a támadásról.

A vádakra azóta Zelenszkij is reagált és hazugságnak nevezte.

Az amerikai elnök továbbá informálta Putyint a vasárnapi egyeztetés részleteiről, amelyet Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott le. Uszakov azt is elmondta, hogy Putyin megerősítette Trump felé, hogy Oroszország továbbra is együttműködik Amerikával a béke kérdésében, de

"az eddigi orosz álláspontot felül kell vizsgálni".

Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője később azt közölte, hogy Trump és Putyin között „hamarosan” újabb telefonbeszélgetésre kerül sor.

