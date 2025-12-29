Pályára állította első műholdját egy apró európai ország

Alacsony Föld körüli pályára állították az első montenegrói műholdat - jelentette be Filip Jovicevic, a Montenegrói Űrkutatási Hivatal (MSR) igazgatója.

Montenegró ezzel új fejezetet írt technológiai és tudományos történetében

- mutatott rá Jovicevic.

A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint - amelyben videófelvételt is közölt a kilövésről - a Luca (Lucsa) nevet viselő műholdat egy Szojuz hordozórakétával, indították el az orosz-kínai határhoz közeli Vosztocsnij űrközpontból.

A bejelentések szerint a montenegrói űrprogram ezzel nem ér véget, Montenegró rakétafejlesztési projektbe kezd majd, amelynek keretében előbb szuborbitális, majd orbitális rakétát fognak fejleszteni, ami a balkáni ország történetének legnagyobb technológiai áttörését jelentheti majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio