Pályára állította első műholdját egy apró európai ország

Montenegró ezzel új fejezetet írt technológiai és tudományos történetében
- mutatott rá Jovicevic.
A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint - amelyben videófelvételt is közölt a kilövésről - a Luca (Lucsa) nevet viselő műholdat egy Szojuz hordozórakétával, indították el az orosz-kínai határhoz közeli Vosztocsnij űrközpontból.
#Luča zasijala u svemiru - istorija je ispisana. Crna Gora lansirala svoj prvi satelit Od vizije do cilja - ponosni na sve koji vjeruju da je Crna Gora predodređena za velike stvari!Čestitke @MontenegroSpace na ideji, projektu i realizaciji. (1/2) pic.twitter.com/9P6MZgK98Y https://twitter.com/hashtag/Lu%C4%8Da?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) December 28, 2025
A bejelentések szerint a montenegrói űrprogram ezzel nem ér véget, Montenegró rakétafejlesztési projektbe kezd majd, amelynek keretében előbb szuborbitális, majd orbitális rakétát fognak fejleszteni, ami a balkáni ország történetének legnagyobb technológiai áttörését jelentheti majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
