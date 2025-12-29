Rendkívül látványos égi jelenséggel indul az év: szabad szemmel is látható lesz

A január eleji Quadrantidák meteorraj kevésbé közismert, mint a nyári Perseidák vagy a téli Geminidák, látványosságban azonban egyenrangú velük. Az évkezdet legjelentősebb csillagászati eseménye
december 28. és január 12. között figyelhető meg, maximuma pedig január 3-ról 4-re virradó éjszaka várható.
A megfigyelés szempontjából az optimális időszak január 4-én hajnalban lesz, amikor a meteorraj radiánsa a keleti égbolton a legmagasabbra emelkedik. Hajnali öt óra körül a horizont felett meghaladja a 60 fokos magasságot.
A megfigyelési körülményeket jelentősen rontja majd a csaknem telihold, amely 99 százalékos fázisban lesz. A Hold hajnali fél egykor mintegy 68 fokos magasságban delel, és pirkadat előtt is 30 fok felett marad. Ez főként a halványabb, 3–6 magnitúdós meteorok észlelését teszi nehézzé. A raj azonban gyakran produkál kifejezetten fényes tűzgömböket, amelyek erős holdfény mellett is jól láthatók.
Míg a legtöbb meteorraj üstökösökről levált törmelékből származik,
a Quadrantidák szülőobjektuma egy mindössze körülbelül 3 kilométer átmérőjű kisbolygó, a 2003 EH1.
A kutatók feltételezése szerint ez az égitest valójában az ötszáz évvel ezelőtt megfigyelt C/1490 Y1 jelű üstökös maradványa lehet.
A Quadrantidák által létrehozott porfelhő viszonylag kicsi kiterjedésű, és csaknem derékszögben metszi bolygónk pályáját. Ez magyarázza, hogy a raj csúcsideje nagyon rövid, mindössze néhány óráig tart, szemben más meteorrajok többnapos maximumával.
Az előrejelzések szerint 2026-ban a meteorok zöme január 3-án, 22 óra környékén érkezik majd,
de a radiáns magassága miatt ekkor is a hajnali órák lesznek a legkedvezőbbek a megfigyelésre.
Az érdeklődők számára fontos, hogy derült idő esetén érdemes a városi fényektől távoli, minél sötétebb helyszínt választani. A holdvilág ellenére a Quadrantidák várhatóan most is produkál majd olyan fényes tűzgömböket, amelyek emlékezetes élményt nyújthatnak azoknak, akik az év első csillaghullásának megfigyelésére vállalkoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
